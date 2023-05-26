Анонс газеты «Приднестровье» на 27 мая

Свежий субботний номер издания расскажет о последнем звонке в школах республики, замечательных мастерах своего дела Олесе Калмык и Валентине Чемякине, успешной работе фирмы «Торговый проект» и не только.

Начиналось все, можно сказать, с ноля. И выросло в крупную авторитетную компанию, которую возглавляют двое братьев, Сергей и Юрий Поезжаевы. Компания эта сегодня располагается в большом трехэтажном торговом центре с выставочным залом и офисами в Тирасполе. «Торговый проект», уже имея фирменные магазины «Центр климата» в Тирасполе, Рыбнице и Дубоссарах, планирует открыть в ближайшее время такой же и в Бендерах. В глобальных планах компании создать представительства по всей республике. О том, с чего все начиналось и какие перспективы видит для себя компания, разговор с ее директором Сергеем Поезжаевым. Как «Торговый проект» начал бизнес с ноля и стал знаком качества, можно узнать из материала «Держать высокую планку».

О необычном и трудном занятии – инкрустации бархатных картин — в материале «Кристальные смелость и упорство». Олеся Калмык поделится историей своего увлечения и дальнейшими творческими планами.

Наш корреспондент побывал на последнем звонке в парканской школе №2 им. Д. И. Мищенко, вспомнил о своем прощании со школой и проникся атмосферой праздника с толикой грусти. Все эмоции и ощущения в публикации «Ожидаются осадки в виде слез выпускников».

Что общего между фотографом Валентином Чемякиным и графиком, книжным иллюстратором Ильей Богдеско? Не только то, что в данный момент их работы сошлись под одной крышей Приднестровского государственного художественного музея в Бендерах. Пусть даже у одного это первая в жизни персональная выставка, а другой давным-давно признан мастером мирового уровня. Но оба они – художники со своим видением мира. Об этом – материал «Настоящие «мужики» в искусстве».

О Тираспольском дендропарке отзываются по-разному: кому-то нравятся преобразования, кому-то – нет. Сотрудник редакции решил поделиться своим мнением. Из неспешной прогулки: «Магнолия «Сьюзан» и другие впечатления» – в субботу на страницах газеты!

Это даже представить сложно: целое поле! Поле зеленого горошка. Одни обрабатывают, другие лакомятся, как в «Братце кролике». А можно просто понаблюдать… «К этому горошку протопчу дорожку» – в постоянной рубрике «Окно в природу».

Подготовлен очередной выпуск под рубрикой «Форум. Трибуна общения». Здесь как раз такое место, где могут высказаться читатели. И они высказываются, говорят о проблемах, которые их беспокоят, делятся своими предложениями, и получают ответы от должностных лиц на поставленные ранее ими вопросами.

«Люди приходили на эстраду после работы, семьями, с малышами в колясках, — пишут в корреспонденции «Была летняя эстрада» бендерчане Муза Гончалова и ее товарищи. — Разные поколения находили здесь для себя темы для общения». …Что же можно увидеть сегодня на этом месте? Развалины каменного забора и сцены, исписанные стены арки, и вместо скамеек – сплошной густой лес!.. Тёплые воспоминания о былом процветании и великолепии Летней эстрады остались только в памяти и в душах бендерчан. Они мечтают, что летняя эстрада снова заживет.

Уже скоро летние каникулы. И, как это случается каждый год, будут нестись с бешеной скоростью. Конечно, приднестровские ребята целеустремленные и, уверены, многие из них захотят за лето подтянуть учебу, походить к репетиторам, позаниматься языками. Однако не стоит забывать о том, что людям в детстве лето дано для отдыха, для приобретения ярких эмоций и новых впечатлений. Потому субботняя «Детская страничка» вся будет посвящена тому, как сделать летние каникулы насыщенными и незабываемыми.

Тысячи, а то и миллионы фанатов в России и странах СНГ, свыше трехсот музыкальных композиции и более двадцати альбомов за 64 года существования группы – речь идет о знаменитой «Машине времени» — легенде российской рок-музыки, которая 27 мая отмечает годовщину создания. Этому памятному событию и посвящена традиционная рубрика «День в истории».

Традиционно в номере гороскоп, магнитные бури, праздники и приметы грядущего июня.