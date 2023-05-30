Нам с газетой по пути…

В наше слишком мобильное время, когда «некогда нам оглянуться назад», все же остаются минуты для неспешного, вдумчивого чтения. Возможность отрешиться от суеты мелочных буден нам предоставляют печатные издания. На газетных полосах – ежедневная информационная картина дня. Газеты – мерило объективности, профессионализма и ответственности за каждое написанное слово. Их творческие коллективы стараются сохранять и поддерживать доверие читателей, не скатываясь в «желтизну» и мнимую сенсационность. А оно (доверие) – главный индикатор эффективности работы журналистов печатных СМИ. Математически это выражается в тираже той или иной газеты.

Но не только редакции республиканских газет в ответе за число подписчиков. Пропагандировать, популяризировать республиканские газеты «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян» – это функционал и сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», в структуру которого входят вышепоименованные издания.

Нередко бывает так, что те, кто выписывает газеты, в суете повседневных буден забывают продлить подписку. Раньше практиковали годовую подписку. Это облегчало жизнь подписчиков и работу издателей. Сейчас же время настолько непредсказуемое, что никто не отмеряет временные периоды годами. Не избежала этой участи и подписная кампания, которая теперь делится на полугодия.

Вместе с тем для удобства подписчиков она стала непрерывной. Теперь не стоит ждать начала года или полугодия, чтобы вновь подписаться на любимую газету – сделать это можно в любой день с получением любимого издания со следующего месяца.

Информационная работа о возможности подписаться на республиканские печатные издания осуществляется в режиме нон-стоп: с газетных страниц, с экранов телевизоров и в эфире радиостанций. Одной из самых эффективных форм подписной кампании являются акции «День подписчика». Эта форма взаимодействия ГУ «Приднестровская газета» с подписчиками, практикуемая на протяжении ряда лет, зарекомендовала себя и всегда приводит к результату.

На днях акция «День подписчика» прошла в с. Кицканы Слободзейского района. Место встречи изменить нельзя. Этими словами можно охарактеризовать контакты сотрудников отдела рекламы и объявлений государственного учреждения «Приднестровская газета» с потенциальными подписчиками непосредственно в помещении сельского узла связи. Почтовое отделение – это еще одно свидетельство сотрудничества журналистов, работников «Приднестровской газеты» и их партнеров из ГУП «Почта Приднестровья». Это прекрасная возможность пообщаться с читателями республиканских газет что называется «глаза в глаза».

Сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» подогрели интерес сельчан к осуществлению подписки на республиканские газеты традиционным розыгрышем небольших призов. Они же рассказали о позитивном опыте проведения подписной кампании работником местной службы социальной помощи Павлом Никифоровичем Бадаранча. Он не только сам подписался, причем на два адреса, на одну из республиканских газет, но и сагитировал на это своих подопечных. Эх, побольше бы таких инициативных и неравнодушных людей!

Общим итогом результативного общения издателей, почтовиков и читателей стало оформление подписки на республиканские газеты. Еще более полусотни подписчиков влились в армию читателей республиканских периодических изданий. Так что до новых и интересных встреч на страницах республиканских газет.