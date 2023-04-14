Анонс газеты «Приднестровье» на 15 апреля

Субботний номер на этот раз выходит в канун Светлого Христового воскресения. И, конечно, самый любимый православный праздник не остался без внимания журналистов. Кроме этого, читателей ждут рассказы о суровом жребии великого полководца Барклая де Толли, уникальной коллекции радиоприемников, литературная страничка и многое другое.

«Напекли хозяюшки к празднику в печи пышные, румяные чудо…» Даже те, кто далеки от религии, знают, о чем речь и отгадают эту загадку. Кулич традиционно является символом, напоминающим о воскрешении Христа и создает особое настроение долгожданного праздника, более того, это одно из символических блюд для нашей культуры, наравне с блинами на Масленицу и едой новогоднего стола. «Пасхальные радости» — так называется заглавный материал номера о куличах, а ликбез по главному праздничному блюду проведут сотрудники Тираспольского хлебокомбината.

Молодые таланты продолжают покорять пьедесталы и радовать зрителей работами. В номере рассказ о выставке «Светлое Христово Воскресенье» и ее участниках – ребятах, каждый из которых по-своему видит этот праздник.

Сотни людей пришли на выставку-ярмарку птиц и домашних животных. В мероприятии приняли участие заводчики со всего Приднестровья – от Каменки до Днестровска. На радость гостям они привезли своих питомцев (некоторые и весьма экзотических) – от почтовых голубей, декоративных курочек и кроликов, до нутрий, павлинов и даже сов. Подробнее в репортаже «Не ради бизнеса, а для души».

Витгенштейн, Кульнев, Барклай-де-Толли – их бюсты стоят рядом у стен Бендерской крепости. Но если первые двое безоговорочно любимы, с третьим не всё так просто. Что стоит за неприязнью солдата? И, собственно, «А виноват ли Барклай?» – в одноименной публикации.

«Приднестровье» продолжает публиковать материалы об истории техники. В материале «Радиоретроспектива» речь пойдёт о радиоприёмниках, точнее, некоторых образцах, представленных в частной коллекции Олега Белокопытова.

Литературная страница в газете «Приднестровье» с этого номера будет представлять творческие литературные объединения республики. Читатели получат возможность ознакомиться с работами некоторых авторов творческого объединения города Рыбницы «Литературный родник».

15 апреля в истории запомнился крушением роскошного лайнера «Титаник». Однако вокруг известного корабля возникло множество мифов. Некоторые из них приведены и в статье «Считался непотопляемым…».

«География приднестровской кухни» расширяет границы и на этот раз гостит у казаков. Об этом ярчайшем феномене мы узнаем еще с детства, вместе с одноименными мультфильмами о казаках. А затем и от Гоголя: «Бульба вскочил на своего Черта, который бешено отшатнулся, почувствовав на себе двадцатипудовое бремя, потому что Тарас был чрезвычайно тяжел и толст». О вкусовых предпочтениях казаков можно также будет прочесть в газете.

Традиционно в номере гороскоп, прогноз погоды.