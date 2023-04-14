У суботньому номері газети «Гомін» 15 квітня ви зможете прочитати

Гастрономічне свято козацької культури

У Тираспольському технікумі комерції (ТТК) вперше відсвяткували День козацтва. Студенти різних груп і напрямків разом зі своїми кураторами презентували в актовій залі тематичні столи з різноманітними частуваннями. Цей урочистий захід доповнила концертна програма з музичними номерами. Сторінка 6.

Кольори її життя

Поет, художник-ілюстратор і просто цікава людина Галина Васютинська відзначила вісімдесят другий день народження. Можна було б сказати, що за її плечима непроста, але насичена подіями дорога. Та не скажу, бо дорога життя Галини Миколаївни продовжується, веде її в світ, туди, де вона потрібна і кому небайдужа. Сторінка 7.

Проба сил для метальників

Республіканський турнір з метання «Меморіал Галини Лисої» – змагання з історією. Чотири десятиліття тому його заснували тренери Кам’янської спортшколи як майданчик для обміну досвідом із молдавськими та українськими колегами. Сторінка 8.

Головне фото Марії Гордієнко