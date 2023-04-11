Земля прокормит

Земля-матушка, земля-кормилица. Этими ласковыми эпитетами народ не зря наделяет наше главное богатство. Земля – основа нашего сельскохозяйственного производства, и не только. О том, как ее берегут, как ухаживают, а она в ответ отдает своими плодами часто рассказывают в своих корреспонденциях журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

О начале посевного сезона пишет «Приднестровье». В статье под названием «Сезон открыт» журналист газеты рассказывает о том, как сельхозпроизводители с. Коротное первый урожай овощей выращивают в теплицах. В хозяйстве Руслана и Кристины Болигарь их шесть. Общая площадь – 13 соток. Аграрии выращивают огурцы, томаты, капусту, лук, рассаду.

Еще один пример семейного агробизнеса на газетных полосах «Приднестровья» можно найти в материале под заголовком «Со вкусом из детства». Он о семье Кошкодан, которая в с. Гармацкое Дубоссарского района занимается выращиванием ягод. Валентина Кошкодан, ее супруг Василий вместе с сыновьями Сергеем и Андреем вложили много труда в заброшенный участок земли, привели его в порядок. Сейчас здесь выращивают малину, смородину разных сортов и ежевику.

И снова редакционное задание по освещению Года АПК, сельских территорий и сельского туризма зовет корреспондентов в путь. На этот раз на север республики – в с. Мокра Рыбницкого района. Обо всех нюансах жизни в этом населенном пункте рассказывает публикация «Приднестровья» под красноречивым названием «Вот она какая – Мокра».

В советские годы в с. Глиное Слободзейского района базировался крупный колхоз «Дружба народов». После распада на его землях были созданы 17 сельхозфирм и более 30 КФХ. Анатолий Попов был одним из новых фермеров. Сегодня делом всей его жизни занимается сын Николай. ООО «Агромаис» обрабатывает 114 га земли, выращивают, в основном, технические культуры. Как у них это получается, какие результаты достигнуты и что еще хотелось бы внедрить в аграрное производство рассказывается в статье газеты «Приднестровье» «Продолжая династию аграриев».

«Армрестлинг в Дзержинском». Пусть вас не удивляет этот заголовок газеты «Приднестровье», на первый взгляд, вовсе не соответствующий Году АПК. Из содержания очередного путевого материала становится понятно, что не только производственными показателями, урожаем, доходами/расходами, посевными и уборочными живут приднестровские села и их обитатели. В них находится место всему многообразию нашей жизни.

В постоянной рубрике «Новости одним абзацем» редакция газеты «Приднестровье» нашла место и для сообщения об установке в республике информационных стендов возле туристических достопримечательностей. Каждый из них оснащен QR-кодами, ведущими на туристический сайт «Познавай Приднестровье!», где размещены фотографии и более подробное описание. Это ноу-хау будет удобно как приднестровцам, так и иностранным туристам, поскольку информация представлена на двух языках – русском и английском. Первые информационные стенды установили в с. Рашков Каменского района. Оборудование туристических объектов инфостендами — один из пунктов государственной программы развития в ПМР туризма.

Уже из заголовка публикации «Как живешь, село?» становится понятной ее тематика. Председатель Совета – глава администрации сел Подойма и Подоймица Виорика Васелендюк рассказывает собственному корреспонденту газеты «Приднестровье» по Каменскому району о положительных преобразованиях, которые произошли в последние годы в этих населенных пунктах благодаря средствам фонда капитальных вложений.

Редакционный коллектив газеты «Гомин», откликаясь на просьбу руководства государственного Агентства по туризму, принял активное участие в освещении массовых культурных мероприятий, посвященных проводам зимы. Сначала в материале под броским заголовком «Анонс!!! Добро пожаловать на празднование Масленицы» газета анонсировала мероприятия по празднованию Масленицы в Валя-Адынке Каменского района и Терновке Слободзейского района, а также организации туда выездов туристических групп. Затем в публикациях «Широкая Масленица в Валя-Адынке» и «Масленица в Терновке» журналисты рассказали о широких народных гуляниях с красочным национальным колоритом в этих населенных пунктах. Однозначно, что и празднование Масленицы, и газетные отчеты «Гомина» о них способствовали усилению туристического потенциала нашего края.

Еще об одной народной традиции, дошедшей к нам с древних времен, рассказывает корреспондент «Гомина» в материале под названием «День святого Трифона Заризана». Он о празднике виноградарей, который ежегодно отмечается в Дойбанском филиале Тираспольского винно-коньячного завода перед началом обрезки виноградной лозы. Все это способствует повышению престижа профессии, традиционной для нашего края.