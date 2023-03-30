Об истории родного края доступным современным языком

На площадке ГУ «Приднестровская газета» состоялся брифинг для СМИ. Повод – официальный запуск «Исторического портала Приднестровья». С журналистами общались зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец и директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов.

Напомним, что презентация совместного просветительского проекта также прошла на площадке нашего госучреждения менее двух месяцев назад. За столь короткое время портал в очередной раз был усовершенствован, доработан. Как сообщил в начале брифинга Максим Кравец, в числе самых взыскательных читателей нового информационного ресурса был и глава государства. Президенту Вадиму Красносельскому исторический портал представили 15 марта. Глава республики дал ряд ценных рекомендаций, которые в дальнейшем были реализованы.

Толчком же к созданию «Исторического портала Приднестровья» послужили положения Стратегии развития Приднестровья до 2026 года и ежегодного послания Президента к органам государственной власти. Сохранение исторического, культурного и духовного наследия республики нашло отражение в этих стратегических государственных документах. Теперь установки начинают реализовываться на практике.

По сути «Исторический портал Приднестровья» призван стать средоточием большого пласта исторической информации, которую сегодня возможно почерпнуть в различных разрозненных источниках. В нынешней ситуации, когда появилось много охотников «переписать историю», чрезвычайно важно на новом информационном ресурсе систематизировать имеющиеся знания об истории Приднестровья с древнейших времен и до сегодняшнего дня, популяризовать их, во-первых. И второе, сделать эту объективную информацию доступной для всех желающих, достоянием широкого круга читателей. «Исторический портал Приднестровья» рассчитан, образно говоря, и на седого профессора, и на школьника, готовящего реферат. Эти главные задачи нового ресурса и обрисовал, обращаясь к представителям республиканских СМИ, зам. министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец.

«Агрегатор исторических знаний, который мы сегодня официально запускаем, – это еще один атрибут нашего государства. Его контент ориентирована, в первую очередь, на молодое поколение, которое призвано знать историю родного края, своей республики», – отметил Максим Кравец в ходе диалога с журналистами.

Поэтому создатели специализированного портала изначально взяли на вооружение принцип доступности изложения сложного исторического материала. А изложен он будет, по словам директора ГУ «Приднестровская газета» Юрия Трифонова, и в книгах, и в монографиях, и в брошюрах, и в отдельных статьях, и в фильмах, а также в разнообразной фото- и аудиоинформации. Адаптивный характер информационного ресурса позволяет использовать различные формы подачи важного и нужного материала. Главное, чтобы он находил отклик у пользователей Интернета, интересующихся историей. При этом это могут быть как приднестровцы, так и жители других государств, интересующихся прошлым и настоящим Приднестровья.

Ведущие брифинга обратили внимание собравшихся на назначение портала, его основные разделы и рубрики. А это архивные документы, анонсы историко-культурных мероприятий, фотоальбомы и фотогалереи исторических личностей, повлиявших на ход исторических событий в нашем крае, документальные фильмы, видеолекции приднестровских ученых, аудио-подкасты, другие мультимедийные формы подачи исторической информации. С большей частью этого массива, более 270 публикацией, можно ознакомиться уже с сегодняшнего дня.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максим Кравец особую благодарность выразил сотрудникам ГУ «Приднестровская газета», занимающимся подготовкой и информационным сопровождением «Исторического портала Приднестровья», почеркнув, что руководство учреждения с энтузиазмом восприняло идею исторического просвещения посредством нового информационного ресурса.

В свою очередь директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов выразил надежду на то, что новая информационная площадка будет содействовать быстрому поиску пользователями «всемирной паутины» разнообразной исторической информации о ПМР.

Более того, учитывая, что любой портал, и приднестровский исторический в этом смысле не исключение, не что-то статичное, а является «живым организмом», посетителей сайта ждут различные дополнения. Реализовать же планы всегда легче, если наладить тесное взаимодействие между различными заинтересованными лицами, ведомствами, министерствами, для которых «любовь к отеческим гробам» не метафора и не пустой звук.

Своеобразными рецензентами новых публикаций выступят члены созданной консультативной группы.

Ярким подтверждением актуальности и необходимости нового информационного ресурса стала публикация в эти дни исторических материалов, рассказывающих об освобождении нашего края от немецко-фашистских захватчиков. И если увеличение числа посещений не является самоцелью создателей «Исторического портала Приднестровья», то заинтересованность в получении исторических сведений является для них одной из ключевых задач.

В дальнейшем портал ждет продвижение на различных информационных площадках в сотрудничестве с работниками других СМИ, ведь важное и общее дело делаем.

Фото Виктора Громова.

Приднестровский исторический портал