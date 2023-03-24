Анонс газеты «Приднестровье» на 25 марта

Для субботнего выпуска издания журналисты подготовили много интересных материалов. Героями публикаций стали лауреат конкурса «Человек года» Богдан Лутий и сотрудники его фермерского хозяйства, заботливые сыновья, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, Юрий и Евгений. В номере также заметки о развитии сельского туризма и многом другом.

«Саженцы из Каменского питомника?», — довольно часто можно слышать на приднестровских рынках от садоводов-любителей, присматривающих для приусадебных участков посадочный материал. Это уже, как принято по — новомодному выражаться, бренд. Причём, как оказалось, о питомнике знают не только в Приднестровье, но за саженцами из села Константиновка Каменского района охотятся и садоводы из Молдовы. Здесь размножают более 500 видов и сортов растений, как плодовых, так и декоративных. Одних роз более 80 сортов. Кстати, один из создателей питомника – глава крестьянско-фермерского хозяйства Богдан Лутий — лауреат конкурса «Человек года-2022» в номинации «Человек своей земли». Об уникальном для республики хозяйстве читайте в материале «Делающие жизнь краше».

В номере также традиционная ежемесячная страница «Форум. Трибуна общения». И в этот раз читатель обращается в газету за помощью в решении своего вопроса. Одного интересует механизм повышения размера пенсии, другого вопросы, связанные с оплатой за воду и канализацию, третий хочет, чтобы Дом культуры его села, который представляет историческую ценность, попал в список объектов, которые получили бы вторую жизнь, и его, наконец бы, отремонтировали. Пишут слова благодарности. А также получают ответы от должностных лиц по существу ранее поднимаемых вопросов.

Порой жизнь нас испытывает на прочность. Крепко испытывает. И, кажется, нет больше сил бороться. И тогда человеку особенно нужна поддержка. Реальная, конкретная помощь, которая, став передышкой, даст человеку возможность окрепнуть и продолжить свой непростой путь. Такая ситуация, когда без помощи никак, возникла сегодня в жизни братьев Макаровых, Евгения и Юрия. Впрочем, жизнь их не баловала с самого детства. Жизнь их закалила и сделала самостоятельными. И они умеют многое и многое уже преодолели. Умеют то, что уметь молодым людям не свойственно. Преодолели то, что преодолевать ребятам их возраста обычно не приходится. В эту субботу газета расскажет историю жизни двоих братьев в материале под названием «Мама для них святое».

Где купить газету «Приднестровье» в Бендерах? Журналистский эксперимент показал, что во втором по численности городе республики она есть в продаже только в одном месте. Автор рассуждает о необходимости возвращения печатной прессы в моду.

«Что я могу? Правда, что я могу? Чем могу быть полезна этому миру? Какими дополнительными смыслами могу наполнить свою жизнь и свою работу? Я — мама, жена и дочь, я — корреспондент главной газеты Приднестровья, и все-таки что я могу?» — такими вопросами задалась журналист издания. Какие ответы найдены на эти вопросы, желающие смогут узнать, прочитав материал «Что я могу?» из рубрики «Авторская колонка».

О развитии сельского туризма написано немало. Но что думают об этом в селе? В поисках ответа автор отправляется в Валя-Адынку. Чем живет приднестровская жемчужина, что вдохновляет туристов и самих сельчан? – узнаете из очерка «Заманчиво-туманная перспектива».

Весною они пробуждаются и уже совсем скоро выползут из своих зимних укрытий. Быстрые, хищные, безжалостные и красивые. Многие их боятся. Рептилии, к которым у нас самое сложное отношение. Обитатели ночных кошмаров. Но так ли опасны они на самом деле? Попытка ответить на вопрос – в материале «Заклятие долины змей».

«Дисконт и пенсионное есть; пакет не нужен…» – юмористическая зарисовка рассказывает о том, к чему привел рядовой поход в магазин. Забавная и поучительная история, практически сюжет для семейной киноленты под названием «Бесконтактная»; следим за развитием событий.

От весенних работ на даче зависит будущий урожай. Как правильно обрезать деревья, чем лучше их обработать от болезней и вредных насекомых, а также чем обогатить почву и что в первую очередь посадить на своих грядках, узнаете из постоянной рубрики «Во саду ли, в огороде».

Традиционно в номере прогноз погоды, магнитные бури, гороскоп.