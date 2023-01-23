Думайте о здоровье загодя

Этой публикацией мы подводим черту под обзорами материалов, посвященных Году здравоохранения в Приднестровье. На протяжении 12 месяцев 2022 года творческие коллективы республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», освещали важную для общества тему работы нашей медицины, ее поступательного развития, повышения уровня оказания услуг, совершенствования инфраструктуры. Год здравоохранения завершился, но тема эта всегда будет в творческих планах коллективов редакций официальных газет. И неспроста, ведь здоровье и мир – две самые важные для каждого человека вещи.

«Когда ничто не радует и хочется покоя». В статье «Приднестровья» под этим названием врач-психиатр высшей категории Андрей Панасюк дает читателям республиканской газеты практические советы как победить постновогодний синдром и «зимнюю депрессию».

О процедуре «искусственная почка», о том, как часто и в каком виде больным необходимо ее проводить – в статье «Гемодиализ – шанс продлить жизнь». Все нюансы этой процедуры знает заведующий отделением гемодиализа ГУ «Республиканский госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны» Юлий Гузенко. И не только знает, но и рассказывает об этом на газетных полосах «Приднестровья».

В традиционной подборке читательских писем «Форум. Трибуна общения» подписчики республиканской газеты «Приднестровье» подняли волнующую их тему дальнейшей работы оздоровительных профилакториев, в частности, «Тиротекса».

Очередная публикация газеты «Гомин» под названием «Бороться, чтобы победить» рассказывает о проведении тестов на ВИЧ и гепатиты в рамках международного дня борьбы со СПИДом.

Методы и способы лечения вирусных заболеваний были в центре внимания медиков, собравшихся на конференцию, посвященную этой теме. О чем говорили и какие рекомендации выработали читатели «Гомина» могут узнать из статьи «Как остановить эпидемию – специалисты ищут выход».

Всемирный день борьбы со СПИДом лишний повод напомнить читателям «Адевэрул Нистрян» об этом заболевании, важности своевременного обследования и лечения. Более подробно – в статье под названием «Только вместе победим СПИД!»

Самая финансово затратная отрасль этого года в соответствии с принятым Верховным Советом Законом «О республиканском бюджете на 2023 год» – здравоохранение. На ее функционирование в текущем году будет выделено 920 млн руб. На что конкретно будут потрачены народные деньги можно узнать из материала «Адевэрул Нистрян» под заголовком «В новый год с реалистичным и сбалансированным бюджетом».

Еще несколько статей газеты «Адевэрул Нистрян» были посвящены, пожалуй, самой актуальной теме прошлого Года здравоохранения. Уже их названия – «В оптимизации есть сильные стороны» и «Оптимизация медицины в Каменке» – говорят о какой именно.

«Внимание, начался сезон вирусов!» Этим заголовком автор «Адевэрул Нистрян» призывает земляков вакцинироваться от гриппа, информирует читателей газеты о симптомах сезонных заболеваний.

В ПМР зарегистрировано около 3 тыс. доноров. Доказано: сдача крови – процедура, положительно воздействующая на организм доноров, они живут дольше, их иммунитет крепче. Эти неоспоримые факты приводит в публикации газеты «Адевэрул Нистрян» «Сдай кровь и подари жизнь!» Леся Калындрузь, заведующая отделением переливания крови РКБ.

Будьте здоровы!