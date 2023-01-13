У суботньому номері газети «Гомін» 14 січня ви зможете прочитати

Художнє оформлення Придністров’я

Упродовж п’яти років, починаючи з 2018-го, в республіці проводиться конкурс на краще новорічне та різдвяне оформлення міст і районів республіки.

Як створюється святковий новорічний настрій в населених пунктах Придністров’я читайте на стор.3.

Радянська спадщина у назвах вулиць та провулків

Вулиця Iгоря Курчатова – великого радянського вченого та винахідника, з’явилася в Тирасполі на початку 1963-го. Про нього на рубежі 40 – 50 років ХХ століття говорили по обидва боки океану, а його досягнення змусили по-новому оцінити можливості людини. Людини, яка винайшла першу радянську атомну бомбу.

Познайомитися з коротким життєписом Ігоря Курчатова можна на стор. 5.

Людина – легенда Кам’янського району

У 2022-му, проголошеному в Придністров’ї Роком охорони здоров’я, кам’янчани в номінації «Людина-легенда» вшанували земляка Ананія Миколайовича Подопригору, який присвятив себе врятуванню людських життів.

Про життєвий та трудовий шлях Ананія Подопригори читайте на стор. 7.

Як у Рибниці Різдво святкували

Ансамбль української пісні «Барвінок» Рибницького міського Палацу культури 6 січня колядував городянам у програмі «Коляда, коляда, он у двері загляда!»

Традиційний різдвяний виступ популярного колективу подарував глядачам палітру позитивних вражень та емоцій, у черговий раз занурив у різнобарвний світ українських народних обрядів, що проводяться напередодні Різдва, і зачарував мелодійною українською піснею.

Подробиці – на стор. 12.