В субботнем номере газеты «Приднестровье» расскажут о неординарных находках приднестровских археологов

Также читайте материалы о самых популярных породах кошек, уроженце Григориополя Артеме Хазерове и итогах конкурса Союза журналистов.

Этот субботний номер в этом году – первый. Начинается он с передовой статьи главного редактора издания «Мы для вас». Александр Карасев делится с читателями планами, реализация которых, как считает редакционный коллектив, поможет сделать газету более содержательной и интересной. Желание читателя быть в курсе новостей республики и их доверие к газете журналисты обязательно оправдают. Такими словами заканчивается статья главреда.

В союзе журналистов Приднестровья подвели итоги республиканского конкурса на лучшее журналистское произведение. Чьи работы оказались самыми интересными, можно узнать, открыв приднестровское издание.

В эти дни, когда отшумели праздничные застолья, приняты последние вечеры от крестных и сделаны подарки крестникам, именно сонный режим бессознательно включен у многих из нас. Режим медленного выхода из праздников. Потому что скорый выход может стать настоящим испытанием для физического и ментального «я» человеческого. читайте в материале И вот прошла первая трудовая неделя. Выжили. Об этом в материале «О том, как люди, уставшие от праздников, теперь отдыхают на работе».

В рубрике «Нам пишут» читатель найдет рассказ из письма нашего постоянного читателя «Любовь по расчету». В нем Иван Киржой расскажет истории разных человеческих судеб.

Хотя радикальная перемена моды в одежде не решает всех проблем, она всё-таки много значит. Российский самодержец Пётр Великий прекрасно понимал это, повелев в своё время не только брить бороды, но и одеваться по-европейски – как мужчинам, так и женщинам. Хотя русским людям столь радикальные перемены давалось нелегко. Об этом в рубрике «День в истории» материал «Платья с декольте против сарафанов».

«Кошки на все случаи жизни» — в этой статье председатель тираспольского клуба любителей кошек «Стелла» Ирина Бокова рассказывает о популярных в Приднестровье породах кошек. Интересно, что во вьетнамском календаре вместо Кролика год называется Годом Кота из-за похожести в произношении (вьетн. mẹo/mão).

Мир живет в новой культурной парадигме, уверен корреспондент газеты, написавший очерк «Кофейные вибрации». Как выросшие цены на кофе в кофейнях становятся метамодерном, читайте в субботнем номере.

Приднестровские археологи не перестают радовать общественность научными достижениями. О наиболее неординарных находках минувшего года – в материале «Веков неизведанные глубины».

«Любовь во всем и всегда, только любовь» – могло бы стать его рыцарским девизом. О нашем замечательном земляке, уроженце Григориополя Артеме Хазерове, к столетию человека «с лучиками у глаз».

На странице «Форум. Трибуна общения» и житейская история, и предложения больше рассказывать о знаменитых личностях края и рядовых приднестровцах, которые составляют золотой фонд общества, и экипаж одного столичного троллейбуса, принесшего своей примерной работой в зимние праздничные дни пассажирам комфорт и уют, и благодарность социальному работнику за проявленное внимание к одинокому пожилому человеку…

К теме Старого Нового года редакция относит ряд своих забавных невыдуманных статей. Трогательными воспоминаниями о детстве делится читатель из Тирасполя, рассказавший как он однажды под Новый год чуть не устроил в доме пожар. «С тех пор, — пишет автор, — прошел не один десяток лет, но история навсегда осталась в моей памяти».

Традиционно в номере погода, гороскоп и календарь на новый, 2023 год.