Субботнее «Приднестровье» приглашает к умному разговору

«Толстушка» отлично заменит интересную книгу на выходные, подойдет и как умный собеседник к субботнему утреннему чаепитию. Потому что ее авторы на страницах газеты поднимают темы, которые волнуют в эти дни всех. Здесь, и экономика, и культура, и колонка главного редактора издания, и авторские материалы самих корреспондентов. О чем именно команда газеты «Приднестровье» предложит поговорить в эту субботу?

Поговорим о тех, кто сегодня на слуху у каждого. О тех, чей труд особенно заметен в сложные времена. На селе немало предприимчивых и инициативных людей, и важно создать условия для их работы и жизни, чтобы они не уезжали с родной земли в поисках лучшей доли для себя и своих детей. В воскресенье профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот день объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и на предприятиях пищевой промышленности. Тех, кто не покладая рук, занимается разведением и выращиванием скота, растениеводством. О них, тружениках села, читайте в зарисовке «На земле героев стань героем сам».

Раз вы читаете печатное издание, то, наверняка, не раз слышали неутешительные «пророчества» бумажным газетам. «Сегодня можно часто услышать, что газета доживает последние дни. Интернет прочно вошел в нашу жизнь, и, став ведущим СМИ, вытеснил другие информационные каналы. Но чтение печатных страниц — это совершенно иной подход к овладению информацией, это свое рода незаменимый ритуал, используемый человечеством с давних времен», пишет в своей колонке главный редактор Александр Карасев. Сейчас в республике идет подписная компания, и коллектив редакции призывает земляков выписать ее и читать, обещая, что в будущем году она станет еще интереснее. Совершенству нет предела, считает творческий коллектив газеты.

То, что сегодня беспокоит всех приднестровцев, независимо от возраста и профессии, это вопросы, касающиеся энергетики в республике. «Огни большого города». Под этим сентиментальным названием скрывается достаточно актуальная статья. Стоит ли нам поменять отношение к экономии электроэнергии? Об этом газета рассказывает в очередном обзоре соцсетей.

В номере – новый взгляд на привычное культурное событие, взгляд пришедшего недавно в ряды корреспондентов нового, но уже опытного члена команды, Олега Соснина. Он расскажет, что в наши дни не фотографирует только ленивый, реальное и особенно виртуальное пространство чересчур перегружено всевозможным фотоматериалом – как океан, в котором легко утонуть. Однако, словно в насмешку над законом диалектики, количество не перерастает в качество. Именно поэтому с каждым годом всё значительней выглядят работы старых мастеров фотоискусства. Один из них – ушедший из жизни два года назад Михаил Блонштейн. Материал «Непривычное в привычном» посвящён выставке его избранных работ в Приднестровском художественном музее.

Еще один новый человек в команде газеты – Дарья Долженко. Молодая талантливая, читающая много и пишущая совершенно не похоже на других. Свежий глоток воздуха. Дарья анонсирует свой материал так: «Смотрели фильм «Невероятные приключения итальянцев в России»? А что, если не фильм, а материал, и не об итальянцах, а о румыне, и не в России вовсе, а Терновке? «Причем тут тогда фильм?» — спросите вы, а мы ответим: потому что и фильм, и материал «Терновский маршрут» вызывают слезы — слезы смеха. Не верите? Прочтите!»

Есть на страницах газеты материал еще об одном культурном событии, случившемся в Тирасполе. А началось все так. Девушка с густой копной курчавых русых с рыжей прядью волос вошла в корреспондентскую. Маленькие, еле заметные следы от красной краски в волосах придавали ей дополнительный шарм. Александра Новак — яркая и, чего уж там, красивая внешне, мыслящая нестандартно и говорящая грамотно. Она же автор фантастической красоты мурала: на стене тираспольского дома по улице Ларионова родилась работа по мотивам картин хорошо известного живописца, графика, одного из основоположников русского авангарда и нашего земляка Михаила Ларионова. Она та, кто помог Тирасполю сделать еще один неслабый шаг в сторону прекрасного. Она, та, кто умеет менять пространство. Интервью с Александрой вы найдете в постоянной субботней рубрике «За чашкой кофе».

Страница, созданная специально для женщин, в этом номере предложит три темы. О том, как женщины воспринимают свой возраст. О том, что быть счастливой вопреки – искусство, которому стоит учиться. Ну и как же субботний вечер без хорошего кино? Наши рекомендации в рубрике «Дамский клуб».

— Мария, кто там стучит?

— Да это наш сосед, Ваня. Забивает окна. Уже пятый год подряд он не решается уехать. Пять лет он не видел своих детей, а у тех за это время и свои дети родились.

— Ох, Мария, а когда наши дети приедут?

Так начинается новый видеоклип группы «Парусник». Подробнее о проекте читайте в нашем материале «Песня о возращении домой».

Наконец, авторская колонка. Она о том, что, казалось бы, писатели, актеры, музыканты, журналисты ничего материального не производят. Но в их «продукте» люди нуждались во все времена. Нуждаются и сегодня. Рассуждения на тему читайте в рубрике «Личное отношение».

Закон об индивидуальной трудовой деятельности был принят в СССР 19 ноября 1986 года. «День в истории» субботнего номера посвящен любопытной теме — первым советским предпринимателям.

Какие выходные без приготовления чего-то вкусного? Вот и мы о том же! Тем более, что сезон квашения капусты в самом разгаре. Рецептов этой вкусной и полезной заготовки много. Но у каждой хозяйки есть свои секреты. О том, как правильно выбрать капусту для засолки, как сделать так, чтобы она получилась хрустящей и вкусной, читайте в материале «Солись капуста вкусная, полезная». А еще здесь же — интересные факты из истории квашения капусты.

И, конечно, любители заглянуть в будущее найдут в номере гороскоп и прогноз погоды. Уверены, с нами вам скучно не будет!