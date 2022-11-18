У суботньому номері газети «Гомін» 19 листопада ви зможете прочитати:

Українська пісня – згадка про минуле, роздум про сьогодення та мрія про майбутнє

У всі часи вона залишається душею народу, бо підтримує, дає сили та піднесення або просто тішить. Справжню скарбницю українських пісень зібрав хор «Червона калина» з Бендер.

З історією та сьогоденням народного колективу можна познайомитися на стор. 1

Добро повертається сторицею

Найбільше спортивне об’єднання в Придністров’ї – «Fitness Mafia» – під проводом свого засновника Віталія Кожокару просуває фізичну культуру в маси. Головні досягнення, зроблені ним для громадян республіки, – незліченні благодійні соціальні проекти та фітнес-зали на будь-який бюджет.

Якщо хочете долучитися до здорового способу життя і не знаєте, як це зробити, прочитайте матеріал на стор. 4.

Його життя і служіння крізь призму віри

У музичному салоні Тираспольської центральної бібліотеки імені О. Пушкіна 10 листопада вшанували пам’ять протоієрея Володимира Скоробагатого, життєвий шлях якого перервався 7 років тому.

Спогади друзів і соратників про цікаву й талановиту людину – на стор. 7

Андрій Малишко: «Буду те говорити, що в серці записано мною»

Багата українська земля талантами, геніями, відомими людьми. Одним із них є знаменитий, улюблений народом український поет, автор поезій, що стали популярними піснями. 14 листопада йому виповнилося 110 років від дня народження.

В рубриці «Джерело» на стор. 9 опубліковано матеріал, що може зацікавити любителів творчості ювіляра.

Також у цьому номері ви можете довідатися про свою долю з гороскопа, познайомитися з програмою телевізійних передач на наступний тиждень, перевірити, наскільки правдивим виявився прогноз погоди від республіканського Гідрометцентру, дізнатися про новини, якими живе наша республіка.