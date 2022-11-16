На пути к совершенствованию

Дополнительным стимулом к обсуждению обществом состояния медицины, путей ее развития стало решение об оптимизации функционирования одной из важнейших социальных отраслей. На различных дискуссионных площадках – от Администрации Президента до районной поликлиники – рассматриваются пути реформирования здравоохранения. Не случайно, что и текущий 2022-й объявлен по президентскому указу Годом здравоохранения. Мнения об оптимизации приднестровской медицины нашли отражение и на страницах республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета». Журналисты не вправе были оставаться в стороне от общественной дискуссии.

Она продолжена на страницах газеты «Приднестровье» в материале «Модернизация медицинской сферы». Представители Правительства, законодательного органа власти, минздрава и ведущих лечебно-профилактических учреждений на площадке Администрации Президента обсудили собранные наработки и предложения. Концепцию предполагаемых изменений представила министр здравоохранения Кристина Албул.

Читатель «Приднестровья» профессор, доктор медицинских наук, зав. кафедрой ПГУ Людмила Азбукина воспользовалась газетными страницами, и в частности, традиционной рубрикой «Форум. Трибуна общения», чтобы поблагодарить за труд специалистов офтальмологического центра «Микрохирургия глаза». Редколлегию газеты настолько заинтересовало письмо, что они решили более подробно рассказать об этом лечебном учреждении.

Немаловажным стимулом к отличной работе медиков является заработная плата. В газетной публикации «Приднестровья» под названием «Плюс 20% к окладу» содержится хорошая весть для них – будут предусмотрены доплаты в размере до 20% должностного оклада сотрудникам, которых задействуют в работе специализированных инфекционных госпиталей в закрытых соцучреждениях.

Уж сколько раз говорено: «Не кури», «Бросай курить». Но на заядлых поклонников никотина это никак не воздействует. Тем не менее, «вода камень точит». Из этого исходят и журналисты газеты «Гомин», опубликовавших очередную статью о пагубности для здоровья человека такой вредной привычки как курение. И название соответствующее – «Еще раз о курении».

Недавно отменен масочный режим в связи со снижением заболеваемости в Приднестровье коронавирусом. В тоже время медики утверждают, что за 2,5 года карантина, соблюдения санитарно-гигиенических мер, ношения медицинских масок пошла вниз кривая заболеваемости туберкулезом. Свидетельство этому – в материале «Гомина» «Обнадеживающая статистика».

Как только коронавирус пошел на спад, как на арену вышли простудные заболевания. Одним из самых тяжелых, в том числе по последствиям, является грипп. Но человечество научилось ему противостоять – вакцина. 26 тысяч ее доз прибыло в Приднестровье. Более 11 тыс. приднестровцев уже поставили ее. Прежде всего это люди из группы риска. Обо всем этом читатели газеты «Гомин» могут узнать из публикации под заголовком «Вакцина для борьбы с гриппом».

«Любая болезнь – это испытание». Такой вывод содержится в заголовке публикации газеты «Адевэрул Нистрян», которая рассказывает человеческую историю. Мечта стать фармацевтом, болезнь, преодоление и реализация всего того, что изначально было задумано – все это в рассказе, опубликованном на газетных страницах. А в заключение немеркнущий совет – «Берегите свое здоровье и здоровье близких».

Государственный таможенный комитет организовал «Семейные старты», которые прошли на стадионе Тирасполя. Они стали показателем единения семей таможенников, укрепили их здоровье. Подробности о стартах и финишах различных эстафет читайте в статье «Мама, папа, я», размещенной на страницах «Адевэрул Нистрян».

Невролог центральной Каменской больницы Оксана Кузьмук – первый медик в семье. С детства мечтала стать врачом, и мечту воплотила в реальность. Сегодня она уважаема коллегами и пациентами. Ее позитивное настроение как нельзя лучше отражает заголовок статьи о ней – «Полна духом».

Волонтеры первыми приходят на помощь нуждающимся в поддержке беженцам из Украины. Врач-пульмонолог Николай Беженарь наряду со всеми помогал собирать пакеты для приехавших в Приднестровье. Не важно белый халат, высокая должность – помощь оказывают все. Такой вывод содержится в статье «АН» «Такие мы, приднестровцы».

Опубликованный на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» материал под названием «От пищи богов к убийцам» рассказывает об опасности амброзии. Длительная аллергия на амброзию может привести к развитию бронхиальной астмы. Журналисты советуют: при появлении первой реакции нужно срочно обратиться за медицинской помощью.