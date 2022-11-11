Анонс газеты «Приднестровье» на 12 ноября

В очередном субботнем выпуске газеты читателей ждут материалы об известном приднестровском фотохудожнике Андрее Верническо, выставке педагогов-художников столичной художественной школы им. Фойницкого, храмовом празднике села Суклея и многом другом.

Быть молодым не легко, но интересно. Есть такой особенный период в жизни человека, когда чувства особенно остры, надежды особенно велики, силы бурлят, хочется свершений. Порой даже кажется, что именно ты сумеешь изменить мир. Но он сегодня и так чересчур быстро меняется. На самом острие больших перемен, как всегда, находится молодёжь. Об этом – в материале «Быть молодым – это значит…».

«В студии нас встретил ее хозяин, фотограф Андрей Верническо. Включил проигрыватель в красном футляре. Советская пластинка закрутилась, и в пространстве студии заиграла знаменитая музыка Пола Маккартни. Казалось, мы перенеслись в другой век и в другую точку на карте». Так начинается публикация из рубрики «За чашкой кофе» — «Андрей Верническо фотографирует людей с историей».

Об уникальной истории села, жизни людей в нем, планах на будущее смотрите в видео, снятом в храмовый праздник Суклеи. Здесь же атмосфера самого праздника с ее торжественной частью и народными гуляниями. Прочитав репортаж «Суклее 270, или Как «храм» села отмечали» и посмотрев видео, вы словно побываете в центре событий сами.

«Боль о сыне не отпускала сердце матери все эти долгие годы. Вот он, казалось бы, совсем близко, а при пользовании биноклем и вовсе можно рукой дотронуться. И так более сорока лет! Каково? До сих пор эта история, так взволновавшая меня, была незаконченной. Теперь все. Под ней можно поставить точку», — пишет автор очерка «Разлука длиною в жизнь».

Среди множества талантливых работ найти свою картину решил корреспондент на выставке педагогов-художников в столичной детской художественной школе. И нашел. Увидеть и узнать о ней можно прочитав статью «Все самое лучшее в человеке».

Какие в обычных семьях существуют традиции? Пирожки по воскресеньям. Выезды на природу, обязательно с рыбалкой и последующей ухой… А в этой семье другая традиция – готовить огород к зимовке. Как это происходит, в материале «Как мы всей семьей огород копали».

О необычном домашнем питомце и большом дедушкином сердце история «Танец голубей».

— Сколько ты не ел сосиски в тесте?

— С тех пор, как школу окончил.

Если вы, как и герои этого материала, не ели традиционный школьный деликатес с выпуска, смело читайте зарисовку «Сосиски в тесте для ленивых».

Монстр озера Лох-Несс – один из самых интригующих околонаучных мифов прошлого века, не до конца изжитый вплоть до наших дней. Где же до сих пор скрывается неуловимое чудовище Несси, впервые якобы сфотографированное 12 ноября 1933 года? Попытка дать ответ – в материале «В загадочных глубинах человеческого мозга».

Традиционно в номере: гороскоп, погода.