У суботньому номері газети «Гомін» 5 листопада ви зможете прочитати:

Дубоссарам з багатонаціональним колоритом виповнилося 656 років

У день преподобної Параскеви – 27 жовтня місто, відоме своїми лавандовими полями, неповторними ароматними напоями заводу «Букет Молдавії», Дубоссарською ГЕС та іншими визначними місцями, відзначило храмове свято.

Про те, як дубоссарці святкували, читайте на 1-й стор.

Сучасне підприємство Рибниці – РЦК

У середу 26 жовтня експертна комісія, в рамках конкурсу «Придністровська якість», відвідала ЗАТ «Рибницький цементний комбінат».

Історія та сьогодення підприємства – на стор. 4.

Мені пощастило в житті як мало кому щастить

Так висловився Сергій Малихін, учитель технології дев’ятирічної школи №4 з міста Слободзеї. Про те, що живе на світі такий всебічно талановитий чоловік, розповіла нашій редакції його родичка – Тетяна Басовська.

Історія зацікавила. Зрозуміли, що це герой для нашої постійної рубрики «Ми – придністровці». Тому-то одного осіннього дня й вирушив наш кореспондент на зустріч з Сергієм Миколайовичем.

Матеріал на стор. 7 зацікавить читача.

Троянський кінь, Крила й Умка

За підтримки Міністерства просвіти ПМР та спільно з Клубом інтелектуальних ігор Придністров’я «IQuiz» відбувся перший тур серії ігор спортивного змагання «Що? Де? Коли?».

Наскільки розумні і талановиті наші молоді придністровці можна довідатися з матеріалу на стор. 12.

Тут же розміщено гороскоп на наступний тиждень, філворд (своєрідний кросворд, гра зі словами), а на стор. 10-11 читачі знайдуть програму телепередач.