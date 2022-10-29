Подписка в рамках праздников

Осенняя пора не только «очей очарованье», но и время храмовых праздников. Дни рождения населенных пунктов Приднестровья превращаются в яркие, запоминающиеся праздники. Храмы в селах и городах собирают практически всех жителей, чтобы, как говорится, «и себя показать и других посмотреть».

На этой неделе дни рождения праздновали пять населенных пунктов республики, в числе которых г. Дубоссары и с. Терновка.

В районном центре открыли Доску почета с портретами дубоссарцев, внесших особый вклад в развитие города. А еще открыли обновленный парк энергетиков, провели праздник молодого вина «Тулбурел», насладились искусством местных артистов, в том числе участников Евровидения рыбницкой группы «DoReDos».

В соседней со столицей Терновке храм олицетворял собой еще и день семьи. Улицами села прошел настоящий парад семейных ценностей со скандированием главного лозунга «С Днём рождения!» В общем строю – учащиеся и молодые семьи с новорожденными. Их, а также супружеские пары, прожившие в браке более полувека, чествовали на сцене местного ДК, где состоялся также концерт с молдавским национальным колоритом. Глава сельсовета Александр Плешкан открыл мемориальную доску И.Н. Толоченко, в честь которого названа одна из терновских улиц.

Праздничному настроению и в Дубоссарах, и в Терновке способствовала солнечная погода.

Показать на что способны республиканские газеты, что они собой представляют – эту задачу в ходе храмовых праздников решают сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета». Вместе с коллегами из региональных отделений ГУП «Почта Приднестровья» они проводят ставшие уже традиционными «Дни подписчика». Главная цель –увеличить читательскую аудиторию республиканских газет «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян».

Сотрудники ГУ «Приднестровская газета» рассказывали дубоссарцам и терновчанам о преимуществах именно печатных средств массовой информации, убеждали в «печатного слова весе» и ответственности журналистов за все написанное. А это показатель качества и профессионализма работы.

Результаты не заставили себя долго ждать – за время празднования в Дубоссарах и Терновке была оформлена подписка нескольких десятков экземпляров республиканских газет на первое полугодие будущего года.