Анонс газеты «Приднестровье» на 5 ноября

В очередном субботнем выпуске газеты читателей ждут материалы об исследователе Тунгусского метеорита, имевшим связь с Тирасполем Леониде Кулике, о путешествии в Италию, истории Останкинской телебашни и многом другом.

В шестой день недели газета подводит итоги будней: среди важных событий продление ЧП в экономике на месяц, визит главы государства на Дубоссарскую ГЭС, а также землетрясение в четверг утром.

Он всю свою жизнь посвятил исследованию Тунгусского метеорита. Но мало кто знает, что имя учёного-минералога Леонида Алексеевича Кулика связано и с приднестровской столицей. О самом учёном и о том, какая связь существует между ним и Тирасполем, читайте в очередной статье рубрики «Незабытые имена» — «Per aspera ad astra». Жизнь Леонида Кулика, поистине удивительного человека, действительно представляла сплошной путь через тернии к звёздам.

Останкинская телебашня – замечательное во всех отношениях строение, символ великой эпохи и страны, которой уже нет. Но сама башня осталась, хотя и пережила на своём 55-летнем веку сложные моменты. О жизни и судьбе самого высокого в Европе сооружения читайте в материале «Выше, чем Эйфелева».

В очередном выпуске путевых заметок автор рассказывает о том, какие отличия есть между Приднестровьем и Италией. К слову, их не так много, однако некоторые мифы об итальянцах развенчаны: они далеко не такие эмоциональные, как это показывают в фильмах, не могут избавиться от привычки постоянно курить, а также, вопреки всему, не готовят пиццу на тонком корже.

Мальчики и девочки, а также их родители, бабушки-дедушки, тетушки-дядюшки, а также крестные, смогут отыскать в субботнем номере самую интересную страничку в мире – детскую! В ней вы найдете взаправдашнюю историю-рассказ о том, как у одного мальчика появился рыжий мопс, прочтете «вредную» статью от мамы подростка и узнаете, какими могут быть осенние приключения.

Газета продолжает рассказ о краснокнижных животных и растениях. На сей раз героинями публикации «Путешественницы, царевны и “крестницы” родственника императоров» стали две редкие представительницы семейства Настоящие лягушки. Одну из них действительно в далёком 1840 году детально описал родственник двух императоров. Заодно вы узнаете, что автор сказки «Лягушка-путешественница» Всеволод Гаршин был прав. Кое-где бесхвостые амфибии пользуются услугами водоплавающих птиц, чтобы поменять место жительства.

Тёплая приднестровская осень – кладезь прекрасных, ярких пейзажей, в которых что-то новое появляется едва ли не каждый день. А если не полениться выйти на природу ранним туманным утром, рассвет наверняка откроет перед вами целый «калейдоскоп» просто фантастических зрелищ, и вообще – подарит целую симфонию позитивных ощущений. Если ваша душа открыта прекрасному, то нынешняя золотая осень – для вас. О феерической борьбе солнца с туманом, и не только об этом – лирическое эссе «Метаморфозы осеннего утра».

Не знаете, что необычного приготовить на выходные, попробуйте «Ножки в шубке». Рецепт блюда и цены на ингредиенты для него – в нашей постоянной рубрике «Новости с рынка, или Что почем».

Традиционно в номере: гороскоп и погода.