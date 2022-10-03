Качество медуслуг — качество жизни

Нынешняя жизнь предъявляет новые требования к уровню и качеству нашей медицины. Повышения ее эффективности ждут и пациенты. Подняться на ступень выше медицина сможет лишь в том случае, если в ней будут работать высокопрофессиональные специалисты и, если они смогут пользоваться современным диагностическим и лечебным оборудованием. Оба эти фактора находят отражение в публикациях республиканских газет «Приднестровье», «Гомин» и «Адевэрул Нистрян», входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Газета «Приднестровье» в публикации «Встреча экспертных групп по вопросам здравоохранения» в очередной раз поднимает проблему поставок в республику медикаментов. В нем констатируется: сохраняющиеся сложности и бюрократические препоны при доставке через территорию Молдовы жизненно важных и социально значимых медицинских препаратов, предназначенных для населения и лечебных учреждений Приднестровья, привели к существенному росту цен на лекарственные средства, сокращению их ассортимента и падению в первом полугодии 2022 г. на 35% импорта медикаментов.

Этого события давно ждали жители Рыбницы, больше других работники Молдавского металлургического завода. Здесь открылось обновленное физиотерапевтическое отделение санатория-профилактория «Металлург». Материал об этом под названием «Новая жизнь санатория-профилактория «Металлург» опубликован на страницах республиканской газеты «Приднестровье».

Тема пополнения банка донорской крови всегда остается актуальной, каждая ее капля может спасти чью-то жизнь. Вот и статья из газеты «Приднестровья» так и называется – «Во имя спасения жизни». О важности этого компонента читателям рассказывает заведующая отделением крови республиканской клинической больницы Леся Колындрузь.

Все начинается в детстве. В том числе и сохранение здоровья. Перефразируя известное изречение, можно сказать: «Береги здоровье, как и честь, смолоду». Этому правилу следуют и в редакции издающейся на украинском языке газеты «Гомин». В материале под заголовком «Здоровый способ жизни» специалисты дают советы родителям в отношении того как сызмальства приучить детей к ведению здорового образа жизни.

Редакция «Гомина» решила отметить международный день офтальмолога. В очередном номере журналисты республиканской газеты в статье под названием «Право видеть мир» рассказали о большой, славной и профессиональной плеяде приднестровских офтальмологов. Они возвращают и улучшают землякам зрение.

Тема зоркого зрения и здоровых глаз продолжена творческим коллективом «Гомина» в публикации с говорящим названием – «Защитить глаза и сберечь зрение во время работы за компьютером». В ней советы специалистов о том, как обезопасить глаза при пользовании различными гаджетами.

Кардиолог Бендерской городской больницы Александр Сухарев – «Глава династии медиков». Об этом сообщает одноименная статья газеты «Адевэрул Нистрян». Его трудовой стаж – 50 лет. Навсегда врезались ему в память события 1992 года, когда он вместе с коллегами спасали жизни раненым.

Редакционная почта «Адевэрул Нистрян» богата словами благодарности читателей людям в белых халатах. Они вспоминают врачей, которые ежедневно стоят на страже нашего здоровья. Слова благодарности и восхищения посвящает медикам и автор статьи «Посвящение, профессионализм и самоотверженность» педиатру Валентине Тишченковой, лор-врачу Валерию Козаку, хирургу Виктору Горпинюку – «асу» в лапароскопии, стоматологу Владимиру Деденкулову, дерматологу Ирине Козак.

«Всегда на службе». Это и название публикации в газете «Адевэрул Нистрян», и жизненный девиз Дмитрия Сертиняна, который отдал медицине 35 лет.

Традиционная рубрика газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» на этот раз содержит информацию об организации сотрудниками больницы в Каменке Дня открытых дверей. Для жителей был подготовлен цикл лекций, посвященных предупреждению различных заболеваний, в том числе профилактике туберкулеза, и ведению здорового образа жизни.

Круглый стол, приуроченный ко всемирному дню памяти жертв СПИДа, был организован министерством здравоохранения. Его участниками были озвучены основные показатели заболеваемости. Как сообщается в статье «Общими усилиями можем остановить распространение СПИДа», несмотря на очевидные успехи в диагностике и лечении ВИЧ, остаётся ещё много нерешённых проблем, требующих пристального внимания не только медицинского сообщества, но и органов государственной власти, а также общественности.