Анонс газеты «Приднестровье» на 1 октября

В первые выходные октября праздник отметят не только люди старшего поколения, но и сотрудники таможенной службы. В их честь журналисты главной газеты республики подготовили ряд публикаций.

О тех, без кого мир был бы совсем другим, намного хуже, можно прочесть в материале «Вы все те же девчонки и мальчишки, что и прежде». Он обращен к ним, людям серебряного возраста, чей праздник уже в эту субботу, 1 октября. Он о том, как всем нам дороги наши старшие друзья, наши бабушки и дедушки, наш тыл.

Что говорить, прекрасно и правильно жить настоящим, но всем нам свойственно периодически подпадать под власть прошлого, которое хранится в нашей памяти – в единственном и неповторимом экземпляре. И невольно сравниваешь то, что есть, с тем, что было когда-то – опять-таки со своей, неизбежно субъективной точки зрения. Но и глубоко личное порой находит отклик в других, а прошлое может побудить задуматься о будущем. Об этом – небольшое эссе «Немного лирики и ностальгии».

Глаза светлее неба, первые ягоды ранним летом и самое трепетное желание, которое вот уже 22 года звучит в сердце, — в публикации «Больше, чем папа». О любви, детских воспоминаниях и благодарности дедушке.

Дни счастливого, беззаботного детства полны приключений. Особенно каникулы. Особенно в деревне у бабушки. Об этом статья «Вкуснее рыбы не ели».

Редакция также подготовила очередную тематическую страницу – «Твои года – твое богатство». Тему материалов подсказали читатели.

Легендарные подробности порой не лишены исторических оснований. Глядя на портрет Румянцева, нельзя не заметить некоторого сходства с императором Петром I. А что говорят в Строенцах, где будущий полководец появился на свет? Ответ в очерке из серии «Созвездие имен»: «Звезда рождается в Строенцах».

В рубрике «Личное отношение» читатели на этот раз найдут размышления о важности добрых слов, произнесенных вслух. И о том, что замечать в людях хорошее, а не плохое – это большой особый талант, можно сказать, отдельный вид искусства. К таким размышлениям автора статьи сподвигла одна случайная встреча на остановке в Тирасполе. А подробнее обо всем узнаете из материала «Благодарю за щедрость!».

Тот, кто смеется на чужбине, будет плакать на малой родине — и наоборот, уверен автор рассказа «Самсон и Данила», который в постмодернистском ключе переиначивает известную библейскую легенду о Самсоне и Далиле, переместив сюжет в наши земли.

Традиционно в номере: гороскоп, календарь магнитных бурь октября, приметы месяца и день в истории.