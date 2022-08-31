Награды за добросовестный труд

В канун Дня Республики на площадке ГУ «Приднестровская газета» прошло торжественное мероприятие, посвященное 32-й годовщине образования Приднестровской Молдавской Республики.

С приближающимся праздником собравшихся поздравил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Сергей Бабенко. Руководитель вручил государственные и ведомственные награды отличившимся работникам организаций, учреждений и предприятий, подведомственных министерству.

В числе награжденных и сотрудники государственного учреждения «Приднестровская газета». За высокие достижения, добросовестный труд и в связи с 32-й годовщиной со дня образования ПМР нагрудным знаком «Почетный работник СМИ ПМР» награжден директор ГУ «Приднестровская газета» Юрий Трифонов. Водителю административно-хозяйственного отдела Виталию Лиходеду объявлена благодарность министра.