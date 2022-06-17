У суботньому номері газети «Гомін» 18 червня ви зможете прочитати:

Захисник Придністров’я, заслужений лікар ПМР

Лікар, де б він не був і чим би не займався, завжди відгукнеться на заклик про допомогу. Напружені, сповнені драматизму поєдинки з хворобами, радість перемоги й гіркота невдачі – це будні медика. Жити в такому режимі й не втрачати співчуття до чужого болю, залишатися чуйним до біди незнайомих людей, можуть лише ті, хто не помилився з вибором професії.

Зооцентр «Будинок тварин» готується до відкриття

У середині літа в Тирасполі відновить свої екскурсійні тури «Будинок тварин». Це унікальне місце об’єднує в собі можливість взаємодії з його мешканцями та високий ступінь турботи про їхнє утримання і здоров’я.

У галузі є великий економічний потенціал

У «Стратегії розвитку ПМР на 2019 – 2026 роки» визначена головна мета в діяльності всіх органів державної влади та управління – прагнення забезпечити в максимально можливій мірі економічну самодостатність Придністров’я. Тож сьогодні в пріоритеті розвинута економіка, однією з провідних складових якої є легка промисловість (швейна, взуттєва і текстильна).

Придністровська «гладіаторка» Світлана МАЗЕРІНА: про події літа 1992 року та пісню «Ганнушка-Галина»

Сумна дата в історії Придністров’я, 19 червня 1992 року, нерозривно пов’язана з життям і творчістю придністровської поетеси, письменниці та прозаїка Світлани Олександрівни Мазеріної. Того самого дня вона чекала гостей на свій день народження, але радість святкової зустрічі затьмарила несподівана звістка про страшну дійсність.