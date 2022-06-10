У суботньому номері газети «Гомін» 11 червня ви зможете прочитати:

Електриці в нашому краї 100 років

Є в Тирасполі, в метрах за сто від місця, де вулиця 25 Октября плавно переходить на вулицю Правди, незвичайна архітектурна споруда – пам’ятник першої в Молдавії електростанції.

Як вплинуло створення електростанції на промисловий розвиток міста, його культурне зростання та побутове будівництво читайте на стор.3.

Храм спорту, культури та просвіти

Так урочисто називає державну установу «Республіканський спортивний реабілітаційно-відновлювальний центр інвалідів» її керівник Георгій Чебан.

Про діяльність унікального закладу для людей з обмеженими можливостями здоров’я та необмеженими амбіціями – читайте на стор.4.

Королева дитячого садка

«Відкрита, щиросердна, розумна, розважлива, інтелігентна…», – та ще багато інших епітетів додають ветерани педагогічної праці на адресу Людмили Євгенівни Луник.

Розповідь про завідувачку дитячого садочка «Оленка», що в с. Ближній Хутір, Слободзейсього р-ну, на стор. 5.

Спиридон Вангелі: «Я писав про дітей, які жили в моїй душі»

У 1970-ті роки під час оформлення стенду, що представляв радянську дитячу літературу на найбільшому книжковому ярмарку у Франкфурті, довго обирали літературного героя, який став би емблемою, символом усієї експозиції.

Розглядали різні варіанти, а зупинилися, як часто буває, на очевидному. Таким був на той час улюбленець маленьких читачів – славний хлопчик Гугуце, герой казок молдавського письменника Спиридона Вангелі.

Матеріал до 90-річчя письменника – на стор. 9.

Також в цьому номері багато публікацій про події в нашій республіці, про життя відомих людей нашого краю. Тут знайдуть цікаві поради садівники та городники, довідаються про свою долю ті, хто звіряє своє життя з гороскопом, а любителі телепередач познайомляться з програмою на наступний тиждень.