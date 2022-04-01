У суботньому номері газети «Гомін» 2 квітня ви зможете прочитати:

Рушійна сила для подолання проблем

Бендерській громадській організації «Товариство сліпих Придністров’я»

виповнилося 23 роки. Упродовж цього часу товариству вдалося допомогти в розв’язанні актуальних проблем багатьом людям із вадами зору, зробити їхнє життя трохи легшим, допомогти їм соціалізуватися в суспільстві.

Подробиці читайте на стор. 4.

Музика в погонах

Люди старшого віку пам’ятають, що колись навіть у найменших містах та гарнізонах центром культурного життя завжди ставав саме військовий оркестр. Його можна було почути перед початком фільму у фойє кінотеатру, на літньому майданчику міського парку, під час футбольного матчу на стадіоні, на військовому плацу і навіть під час виборів. У виконанні військових музикантів лунали вальси, фокстроти, танго, марші, відомі пісні, що були популярними у 40 – 50-ті роки минулого століття.

Матеріал, присвячений даті створення оркестру Головного штабу Збройних сил ПМР – на стор. 7.

Сорочка зноситься, а добра справа не забудеться

Республіка продовжує приймати біженців з України. Придністровці об’єдналися заради спільної мети – надати допомогу тим, хто її потребує.

Історії тих, хто змушений був покинути власний дім та зупинитися на тимчасове проживання в нашій республіці, з перших вуст – на стор. 8.

Захисник вітчизни, письменник, активний громадянин

Так коротко можна охарактеризувати нашого земляка Георгія Яковича Панова. Якщо ж не зовсім коротко, то треба додати, що він – ветеран Великої Вітчизняної війни, який присвятив службі в армії та органах внутрішніх справ 33 роки. Після виходу у відставку залучився до активної громадської діяльності, якій присвятив уже майже 40 років. З 1964 року Георгій Якович – член Спілки журналістів СРСР, з 1996-го – Спілки письменників Придністров’я та Росії, а з 2000-го – Міжнародного співтовариства письменницьких об’єднань.

Повністю матеріал до 95-річчя ветерана опубліковано на стор. 9.

День прогулянки по парку

День прогулянки парком щороку відзначається 30 березня. Це неофіційне свято актуальне для людей, які живуть у бурхливому ритмі сучасного світу, привертає увагу жителів великих міст до найкращого способу відпочинку – прогулянки на свіжому повітрі.

Про історію та розвиток столичного парку «Перемога» – на стор. 12