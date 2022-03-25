Анонс газеты «Приднестровье» на 26 марта

В воскресенье весь мир отмечает прекрасный добрый праздник «День театра». И отмечают его не только театральные деятели, но и мы — зрители. Театр — сам праздник, место, где прямо на глазах совершается чудо, и ты ему не только свидетель, но и участник. Ибо ни один театр не может существовать без зрителей. А для нашего республиканского театра имени Надежды Аронецкой – это праздник вдвойне – 26 марта его творческий коллектив отмечает день рождения.

Субботний номер газеты открывает интервью корреспондента Татьяны Астаховой – Синхани с главным режиссером приднестровского театра Дмитрием Ахмадиевым «Место силы, или Куда отправиться за светом».

О сабле Котовского, его штабе, его мумии и его популярности – историю «В поисках «бессарабского Робин Гуда» рассказывает корреспондент газеты Андрей Павленко.

«Раньше здесь стояли соответствующие указатели, призванные напомнить гражданам, что вести себя надо подобающим образом. Но увы… От них остались только основания с четкими следами спила. Интересно, в пункте приема металла кто-то обратил внимание на щиты, гласящие, что стояли они в Государственном заповеднике «Ягорлык»? О забытом чиновниками и не забытом браконьерами заповеднике, читайте в материале Кирилла Нефёдова «Ягорлык» подаёт SOS».

Бендерская крепость – настоящий конгломерат памятников. На одной из локаций, в «Пантеоне русской славы» представлены бюсты выдающихся сынов своей земли. Об одном из них, светлейшем князе Михаиле Воронцове, рассказываем в новой рубрике «Созвездие имен».

«Когда встаешь раньше солнца, раньше остального мира, раньше мыслей людей о мироздании, о справедливом и несправедливом, то на тебя опускается озарение. И становится ясно, что иногда лучше промолчать. Поберечь того, другого, который вовсе не враг тебе, а, быть может, даже родной человек..». Авторские размышления о том, что в этой жизни действительно важно, читайте в материале постоянной рубрики «Личное отношение» — «Озарение».

«Тело хладнокровно убитой молодой женщины было найдено на девятый день. Экспертиза показала: Аню задушили, после сбросили в Днестр. Деньги в том самом черном пакете, с которым Кокырла вернулся в дом, нашлись». О том, что произошло с молодой женщиной Аней, читатель узнает из очерка «Дело Кокырлы и Чёрного» в криминальной рубрике «История преступления»

В конце номера: афиша, календарь магнитных бурь, гороскоп, истории каждого дня и приметы апреля.