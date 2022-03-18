У суботньому номері газети «Гомін» 19 березня ви зможете прочитати:

Вони знайшли захист і притулок у Придністров’ї

У нашій республіці живуть люди різних національностей, які сприймають чужий біль, як свій, бо знають, що чужого горя не буває. Молдавани, українці, поляки, росіяни, болгари, гагаузи… Ми всі живемо в мирі та злагоді вже десятки років поспіль. Щедрість душі, доброта та любов до ближнього – це ті риси, якими наділені від природи придністровці. Тому сюди й потягнулися біженці з України…Приїхали в пошуках захисту, бо знають, що саме тут вони матимуть підтримку і притулок.

Про умови проживання, про ставлення придністровців до громадян України, які змушені тимчасово перебувати на території Придністров’я – на стор. 3.

На те й агроном, щоб люди були з зерном

Дмитро народився і виріс у селі Хрустова Кам’янського району. З раннього дитинства він допомагав своїм рідним на городі (70 соток) і в підсобному господарстві. Важка сезонна праця, відповідальне ставлення до землі в якийсь момент зумовили майбутній вибір професії. За освітою він – кваліфікований учений агроном. Вищу освіту (спеціальність «Захист рослин») здобув у ПДУ імені Т. Г. Шевченка.

Про талановитого придністровського агронома ООО «ЕвроРостАгро» Дмитра Трибусовського, про те, як знайти своє місце в житті читайте на стор.5.

День відкритих дверей у поліклініках Тирасполя

У Придністров’ї приділяють велику увагу профілактиці та ранньому виявленню однієї з найнебезпечніших хвороб – туберкульозу легень. Саме з цією метою 12 березня відбувся День відкритих дверей у трьох столичних поліклініках, де з 8 до 14 години працювали флюорографічні кабінети.

Близько 300 людей скористалися нагодою обстежитися на нових цифрових апаратах. Приймали всіх охочих незалежно від місця проживання. Серед них було й троє громадян України, які тимчасово перебувають на території нашої держави.

Що таке туберкульоз та що робити, щоб уникнути небезпечної хвороби розповів лікар Сергій Панкрушев. Читайте на стор. 7.

Календар городника і садівника на березень

Березень у зими кожуха купив, а на третій день продав

Дійсно, з настанням весни холод відступає неохоче, але повітря вже нагрівається, земля звільняється від снігу, і саме тепер час для садівника планувати роботу з догляду за ділянкою.

Поради для тих, хто вже планує розпочати роботи у власному саду чи на городі можна знайти на стор. 12.