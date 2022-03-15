Лечить – их призвание

В нашем государстве отрасли здравоохранения уделяется приоритетное внимание. Оно и понятно, ведь нет, наверное, важнее вещей чем сама жизнь и здоровье людей. Стоять на страже нашего здоровья – в этом видят свое главное жизненное предназначение люди в белых халатах, ангелы-спасители. И для них, в том числе, государство создает максимально возможные комфортные условия работы. От многих нюансов зависит здоровье нации, в том числе и от профессионализма последователей Гиппократа и Авиценны. Это в полной мере подтверждают и публикации республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Пандемия коронавируса не уходит с повестки дня. К сожалению, ковидом болеют и самые маленькие приднестровцы. Это настоящее испытание и для них самих, и для их родителей. О том, как решили облегчить пребывание юных пациентов в ковид-госпиталях рассказывается в статье газеты «Приднестровье» «Мама рядом».

Тема оказания помощи маленьким пациентам продолжена в публикации этого же издания под названием «Научиться слышать заново». Она повествует о том, как в рамках инициированного «Лайонс-клубом» благотворительного проекта «Маленькие ушки» Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника получила безвозмездную помощь в виде слуховых аппаратов производства фирмы «Oticon». Помощь оказана немецкими партнерами «клуба львов».

Суть следующего материала понятна уже из его названия – «Воплотить мечту с помощью ЭКО». В республике около 300 пар состоят на учете в министерстве здравоохранения с диагнозом «бесплодие». С 2021 г. в ПМР действует программа использования вспомогательных репродуктивных технологий, в том числе экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Благодаря ей, в прошлом году 15 пар получили разрешение на проведение процедуры ЭКО и были отправлены на лечение за пределы республики.

Республиканский центр крови нуждается в донорской крови, чтобы при необходимости спасти кому-то жизнь. И отрадно, что на добровольных началах ее охотно сдают сотрудники силовых структур – крепкие и здоровые ребята и девушки. Об очередном заборе крови для нуждающихся у студентов Тираспольского юридического института рассказывает короткая заметка под красноречивым заголовком «Стань донором».

В последние годы в Каменском районе особое внимание уделяется развитию социальной инфраструктуры, в том числе объектам здравоохранения. Так, благодаря средствам фонда капитальных вложений отремонтировано медицинское учреждение в с. Кузьмин. Теперь в здании уютно и тепло. Работают четыре кабинета, включая процедурный, а также дневной стационар, рассказывается в статье под названием «Правильный выбор».

Главным потенциалом медицинской отрасли, безусловно, являются ее люди. Об одной из славной когорты медиков своих читателей на страницах «Приднестровья» в статье под заголовком «Ей стараются подражать…» рассказывает собственный корреспондент газеты по Каменскому району. Героиню повествования зовут Мария Михайловна Горносталь. Многие годы она посвятила работе лаборантом в Каменском санатории «Днестр», главной приднестровской здравнице. И работает она здесь, только вдумайтесь, 45 лет!

Теме лечения юных пациентов в статье «Медицинская помощь детям – на государственном контроле» отдали должное и авторы газеты «Гомин». Речь в ней идет о профилактических осмотрах детей специалистами «Тирамеда».

«Министерство здравоохранения сообщает». Статья под этим заголовком информирует читателей о внесении изменений в ведомственные правила минздрава. Они допускают возможность нахождения родителей вместе с больными детьми в стационарах лечебных учреждений ПМР. Это нововведение особенно актуально в период пандемии коронавируса. Находящиеся рядом самые близкие люди облегчают страдания, а их участие и сопереживание «родной кровиночке» способствует быстрейшему выздоровлению больных детей.

О нелегких нюансах работы врача-ординатора ангионеврологического отделения Республиканского госпиталя ветеранов ВОВ Инны Яковишиной рассказывает публикация газеты «Гомин» под названием «Помогать людям и нести добро».

Слободзейскую районную поликлинику планируется отремонтировать в текущем году. Об этом сообщается в заметке «Адевэрул Нистрян», опубликованной в постоянной рубрике газеты «Коротко о главном». На эти цели будут использованы финансовые ресурсы из фонда капитальных вложений.

Главврач амбулаторного центра с. Суклея Анатолий Белоус по специальности невролог. Но в тяжелое для всех время пандемии приходится брать на себя больше ответственности. Как справляется с этим коллектив медиков, рассказывается в статье под названием «Врачи села Суклея работают».

Тема противостояния коронавирусу продолжена в газетной публикации «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Пандемия истощает как врачей, так и пациентов». О том, каково это работать в период пандемии корреспонденту газеты рассказала молодой врач больницы с. Суклея Юлия Щерба. Начинающий медик старается не падать духом и искать плюсы в своей любимой работе.

Василий Жовмир из с. Колбасное Рыбницкого района, в связи с карантинными мерами занимаясь дистанционно, в это же время принял решение устроиться на работу санитаром «скорой помощи». Сделал он это, чтобы облегчать страдания людей. За самоотверженный труд в прошлом году Василий был награжден медалью «За спасение жизни». История становления молодого врачевателя опубликована в статье «Адевэрул Нистрян» под заголовком «Испытания жизни закалили его».