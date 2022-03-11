У суботньому номері газети «Гомін» 12 березня ви зможете прочитати:

Не залишили напризволяще

Відколи до Придністров’я почали прибувати біженці з України, керівництво республіки, громадські організації, громадяни, небайдужі до своїх найближчих сусідів, приймають нужденних. Ми відповідаємо вдячністю на те, що Україна свого часу прийняла понад 100 тисяч біженців із Придністров’я під час воєнної агресії РМ 1992 року.

Про те, як живеться українським громадянам, що були змушені тимчасово залишити свої рідні домівки в Україні та довірили нашій державі свої життя і долі – на стор. 3.

МАТИ – найважливіша «професія» у світі

Немає більшого щастя у світі, ніж посмішки дітей. Врешті-решт, саме для цього всі ми живемо та працюємо, зігріваючи теплом і любов’ю кожне дитяче серце, об’єднуючи зусилля заради майбутнього – ми виховуємо достойних громадян, які неодмінно стануть гордістю держави.

Про багатодітну родину Галини Дмитрівни Мельничук, яка працює вчителькою початкових класів у Тираспольській СШ № 18 та разом із чоловіком Андрієм виховує шістьох дітей читайте на стор.2.

Талант і визнання з Тернівки

Відбулася традиційна щорічна церемонія нагородження переможців державно-публіцистичного конкурсу «Людина року». Серед нагороджених за підсумками 2021 року – п’ятеро жінок. У номінації «Талант і визнання» переможницею стала директор Будинку культури села Тернівка Тетяна Арику.

Про неї читайте на стор. 2.

Ідеал жінки в житті Тараса Шевченка

Тарас Григорович Шевченко присвятив усе своє життя служінню рідній країні. Кобзар постає для всіх насамперед поетом-борцем. За блискучим зображенням героїчного минулого та страждань простих людей часом можна не помітити «іншого Шевченка» – тонкого лірика, не байдужого до всього людського, зокрема й до кохання.

Тарас Григорович мав свій ідеал жінки, він кохав і був коханим. І нехай любовна лірика за обсягами поступається творам, присвяченим іншій тематиці, його балади, вірші та поеми про кохання є чудовими зразками інтимної поезії.

До 208-ї річниці від дня народження Кобзаря – матеріал на сторінці під традиційною рубрикою «Джерело» на стор. 9.