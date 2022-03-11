Анонс газеты «Приднестровье» на 12 марта

В субботнем номере издания читатели смогут узнать о том, как обустроились в нашей республике люди, приехавшие из Украины, о том, как веками жили в нашем крае представители самых разных национальностей, о славной семье Михаила и Людмилы Седых и многом другом.

Приднестровцы – многонациональный народ. В общую копилку внесли вклад все – украинцы, русские, молдаване, гагаузы, болгары, евреи, немцы… О жизни одной немецкой семьи, не забывшей о родном крае, об узах, связывающих поколения, – в публикации «Детство в Триградах».

Как украинские ребята, чувствуют себя в наших школах, как проходит их адаптация к новому месту, как их приняли педагоги и новые одноклассники в материале «Подружились сразу».

Так в последние годы сложилось, многих судьба раскидала не только по разным городам, но и по далёким странам. Время такое пришло, и привело с собой разброс семейных единств. Но, как и всё прогрессивное, конечно же, дало возможность, если не встречаться лично, то общаться по мессенджерам хоть каждый день. Было бы желание… Об этом в статье Лилии Петренко «Виртуальная бабуля малышки Кэтрин».

Они поженились 55 лет назад. Он — молодой учитель физкультуры, она – студентка инженерно-экономического факультета политехнического института. Познакомил их Тирасполь, хотя оба родом из Украины. Но, видно, судьба была встретиться в этом городе, влюбиться друг в друга и создать крепкую семью. Секрет такой семьи от Михаила и Людмилы Седых в материале «Просто нужно прощать».

Кто такие умники, почему они важнее школьных отличников и смогут ли они своими изобретениями однажды спасти мир? Об этом автор газеты рассуждает в житейской рубрике «Например».

Этой истории просто необходимо было случиться. И именно в эти дни. Когда нам всем так тревожно. Эта история о том, как одиннадцатилетняя Мирослава Разумова услышала в своем дворе плач щенка. Оказалось, что он упал в щель в бетонных плитах, оставшихся от гаража. Упал на самое дно. Выбраться, разумеется, сам не мог. О том, чем все закончилось, читайте в материале «Операция по спасению щенка».

Газета «Приднестровье» продолжает вести диалог с читателями в традиционной рубрике «Форум. Трибуна общения». В субботнем номере люди благодарят врачей, таксистов, интересуются, как выбрать качественный термометр, а также делятся своими предложениями и советами по поводу благоустройства сел и городов республики.

Когда лучше сажать горох, картофель, помидоры и другие культуры, подскажет лунный посевной календарь. Таблица будет полезна огородникам.

Традиционно в номере: гороскоп, истории одного дня.