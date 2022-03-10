Медики нам в помощь

Какой бы совершенной ни была система здравоохранения, как бы ни «пичкали» ее высокотехнологичным оборудованием, новейшими препаратами и современным инструментарием, успех лечения больного во многом зависит от профилактики, раз, и профессионального мастерства врачующего не только тело, но и душу, два. Когда нам очень больно, именно человека в белом халате мы воспринимаем, как ангела, спустившегося с небес, чтобы излечить нас. О том как работается приднестровским медикам на страницах республиканских печатных изданий, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета», рассказывают их корреспонденты.

Ничто так не закаляет детей, укрепляет их здоровье, как летняя оздоровительная кампания. Тема ее организации стала ключевой в ходе очередного заседания координационного совета при Правительстве. Государственные служащие рассмотрели возможность открытия в республике новых оздоровительных лагерей. Каковы перспективы этого можно узнать из статьи газеты «Приднестровье» под заголовком «Об организации летнего отдыха».

В традиционной газетной рубрике «Форум. Трибуна общения» журналисты «Приднестровья» продолжают вести диалог с читателями. На публикации, размещаемые под этой рубрикой, ответы дают официальные лица. В частности, министр здравоохранения Кристина Албул объясняет читателям алгоритм действий в случае, если в выданный им сертификат о вакцинации вкралась ошибка.

«И зимой для занятий спортом нет преград». В этом убежден собственный корреспондент газеты «Приднестровье» по Дубоссарскому району, который информирует подписчиков о поступательном развитии спортивной инфраструктуры этого города. «Для занятий спортом его любителям в Дубоссарах есть все условия. Главное, не лениться и заставить себя встать с дивана», – резюмирует автор.

Еще одна публикация из этого города под говорящим названием «Было – стало» рассказывает о позитивных изменениях, происшедших в последнее время в инфраструктуре отрасли здравоохранения, покупке для горожан и жителей сельских населенных пунктов современного медицинского оборудования.

В статье под названием «Вести здоровый образ жизни» даны самые распространенные советы, которые сослужат добрую службу каждому в укреплении собственного здоровья.

Главный онколог Приднестровья Алина Андреева в интервью корреспонденту газеты «Приднестровье» рассказала, что предпринимают приднестровские медики для лечения онкологических заболеваний, которыми страдают дети. О том, как ангелы в белых халатах противостоят этому страшному недугу, с которым человечество никак не может справиться, можно узнать из статьи под названием «Золотая лента надежды».

Вопросы финансирования из государственного бюджета лечения приднестровцев за рубежом, реконструкции ФАПов и СВА в селах республики, а также педиатрического отделения Республиканского центра матери и ребенка стали предметом обсуждения в ходе очередного заседания координационного совета по экономическим и социальным вопросам при Правительстве. Подробности – в статье газеты «Приднестровье» под заголовком «От выплаты зарплат до медицины и цифровизации».

Первый материал в подборке информаций под рубрикой «Новости коротко», опубликованной в газете «Гомин», сообщает читателям о решении совета директоров Молдавского металлургического завода взять на себя финансирование реконструкции педиатрического отделения РЦМиР. Ремонтные работы планируется завершить к началу будущего года.

Выпускник столичного медицинского колледжа Евгений Чураев, будучи верным клятве Гиппократа, работает в ковид-госпиталях. Сейчас он учится на медицинском факультете ПГУ, совмещая получение теоретических знаний и одновременно овладевая практическими навыками. О подвижническом труде юноши по спасению земляков читайте в статье газеты «Гомин» «Помогать людям – его кредо».

В этом году министерство здравоохранения, подведомственные ему организации переходят на полноценную работу в рамках выполнения положений республиканского закона «О государственных закупках». В опубликованном на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» материале под заголовком «Прозрачность закупок» читателей информируют о создание комиссии по формированию потребности в медико-фармацевтической продукции и медицинской техники для оказания гражданам республики качественных медицинских услуг.

Публикация газеты «Адевэрул Нистрян» под названием «Мечта многих пар» рассказывает о реализации в Приднестровье государственной программы по ЭКО. Начиная с марта прошлого года, государство оказывает бездетным семьям помощь в вопросах репродуктивного здоровья. В 2021-м программой воспользовались 13 супружеских пар. Благодаря такой поддержке, супруги обрели надежду на долгожданное родительское счастье.