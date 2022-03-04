Анонс газеты «Приднестровье» на 5 марта

Субботний праздничный номер республиканской газеты посвящен замечательным, любимым приднестровским женщинам, которые по праву являются гордостью Приднестровья.

«И снова 8-ое марта! Женский праздник наступит через несколько дней, но его приближение чувствуется во многом уже сейчас, — пишет в передовой статье главный редактор издания Александр Карасев. — Мы, мужчины, от мала до велика заняты мыслями как будем поздравлять своих мам, жен, сестер, подруг, коллег по работе и учебе, знакомых. И дело тут даже не в подарках, ведь не в них ценность. Вдохновляющим нравственным ориентиром остаются давние традиции празднования женского дня, создающие у всех особое настроение, символизирующие наступление весны, утверждающие роль женщин в нашей жизни, в сбережении тех истинных ценностей, которые во все времена были и остаются».

Недавно в республике чествовали лауреатов конкурса «Человек года-2021». Среди них пять представительниц прекрасной половины человечества. Газета расскажет о победительнице в номинации «Милосердие». Помощь, пожалуй, самым обездоленным и незащищённым людям – детям-инвалидам – стала самоцелью жизни директора Благотворительного фонда «Надежда – семье и детям» Елены Ивановны Караивановой. Читатели узнают том, как создавался Фонд, кому и какую помощь он оказывает.

Увидев в Слободзейском музее фотографию своих родителей, участников Великой Отечественной войны, Светлана Андреевна произнесла: «5 марта в этом году моей маме исполнилось бы сто лет». Женщину попросили поделиться воспоминаниями, и уже на следующий день она принесла в музей фотографии и документы своей мамы Анны Федоровны Косаревой. Еще и уникальную реликвию семьи – старинную икону из складня. О жизни Анны Косаревой в очерке «Материнское благословение».

Как правило, женщина, становясь матерью, полностью погружается в семейный быт и заботы о детях. Времени на личностный рост, обучение и самореализацию практически не остается. Как сохранить гармонию в семье, при этом, не забыть о собственных целях и мечтах, знает жительница Кицкан, мама троих замечательных девочек, любимая и любящая жена Ирина Катаной. Подробнее читайте в статье «Тройное счастье Ирины».

Существует ли проблема равенства полов в нашем обществе? Этот вопрос в современном мире весьма полемичный, однако в Приднестровье есть свой «рецепт» равноправия. Подробнее в материале «Не женское это дело».

Дипломированный специалист в области дошкольного воспитания детей, хрупкая блондинка, мама двоих детей, верная жена, в душе она всегда стремилась привнести в свою жизнь немного драйва, и просто грезила быть милиционером. Об этом расскажет очерк об оперативном дежурном столичной милиции капитане милиции Натальи Мырза.

«От этого имени веет чем-то майским – светлым и солнечным. Может быть, именно поэтому все, кому посчастливилось быть знакомым с Марией Михайловной Горносталь, называют ее Майей. Высокая, статная, приветливая и дружелюбная, она обладает неоценимой способностью притягивать к себе людей. Впрочем, большим уважением пользуется каменчанка не только благодаря этим данным, а каким, узнаете из зарисовки «На нее равняются, ей стараются подражать…»

Молодое поколение восхищает старших быстротой мышления, умением схватывать на лету и молниеносно делать остроумные заключения. За остроумием как раз к ней – 21-летней бендерчанке и комику Ольге Гульчак. К той, которая день за днем, месяц за месяцем, год за годом писала шутки, просто потому что не писать не могла. Писала даже тогда, когда ей казалось, что это никому не нужно, никем не будет услышано. И вот — свершилось. Ее имя произнесено с большой сцены. И она – перед зрителями, перед огромной аудиторией известного шоу «Comedy Баттл», идущего на канале ТНТ. Об этом интервью с Ольгой «Стендап – это тет-а-тет со зрителем».

Цветы – неотъемлемая часть почти любого праздника. Тем более, если речь идет о 8 Марта. О том, как правильно выбрать букет и о тонкостях работы флористов, в публикации Павла Мирова «Дарите женщинам цветы».

Выбор искусственно выведенных форм орхидей, этих тропических растений, очень разнообразен. А почему, собственно, тропических? Орхидеи растут в Приднестровье не только на подоконниках. Есть, правда, одно «но»… Рвать их не надо. Они крайне редкие представители отечественной флоры. О наших представителях семейства орхидных читайте в рубрике «Красная книга ПМР».

Разговоры о фотогеничности, в общем, ведут только ремесленники. Красота во всех её проявлениях влекла фотохудожника Алексея Юрковского. Об одной из главных, стрежневых тем, вдохновлявших классика приднестровской светописи, — на странице «Мечта фотографа»

Газета также расскажет о том, как 8 Марта отмечают в отдельно взятой семье Король из Бендер, где супруга, мама и бабушка не обделена мужским вниманием, и тем более в этот день.

С праздником, милые женщины Приднестровья — этот номер про вас и для вас!