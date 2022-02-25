Анонс газеты «Приднестровье» на 26 февраля

Свежий номер газеты подготовил для читателей множество интересных публикаций. Приход весны в Приднестровье традиционно ознаменован Международным фестивалем искусств «Мэрцишор». Это не просто праздник, который многие века отмечают на берегах Днестра, это наша народная традиция, объединяющая многонациональный приднестровский народ, укрепляющая узы дружбы и духовной близости между людьми. Афиша публикует анонс мероприятий с 1 по 10 марта.

«Газетные и журнальные полосы, программы радио и телевидения, электронные ресурсы обычно посвящают людям известным, — пишет автор очерка «Человек на земле» Николай Смоленский. — в то же время на земле живет много людей, которых не отнесешь к незаурядным личностям, но каждый из них — это индивидуальный мир. О таком человеке, прожившем жизнь, наполненную радостными и горестными днями, я и хотел бы рассказать. Это – мой отец, которому 8 марта исполнилось бы сто лет».

У столичной госадминистрации много инфраструктурных планов на ближайший год, среди которых внимание приднестровцев привлек один – создание контактного зоопарка в Екатерининском парке. Это предложение вызвало полемику в обществе, о чем газета расскажет в рубрике «Соцсети».

«Тургенев и Достоевский: человек есть тайна» — такую тему получили III Международные Тургеневские чтения, прошедшие в России. Особенность мероприятий в том, что принять в них участие и заявить о своих способностях могут учащиеся из любых уголков нашего мира в онлайн-формате. От столичной школы №17 в чтениях участвовали две одиннадцатиклассницы – Алина Кирка и Ольга Кирлан, рассказала газете их учитель Наталья Ивановна Юрьева.

Год назад тираспольчанка Наталья Войтко решила обучиться сыроварению. Для себя. Чтобы по вечерам баловать членов семьи вкусным и полезным продуктом. Получилось. Теперь увлечение стало приносить доход, открывая новые горизонты и возможности. Об этом в статье Инны Якименко «Сыр как искусство».

А вы знали, что 26 февраля отмечают самый добрый и необычный праздник — день рассказывания сказок. Газета «Приднестровье» приглашает маленьких читателей в мир сказочных героев и викторин. В субботнем выпуске вас ждет сказка, загадки, ребусы и многое другое.

Стартовал новый сезон садово-огородных работ. Какие хлопоты ожидают дачников в марте, читайте в рубрике «Во саду ли, в огороде».

Традиционно в номере: гороскоп и истории одного дня.