От развития здравоохранения зависит качество жизни

Один из показателей развития общества и государства уровень жизни населения. Но не менее значимым слагаемым является качество жизни людей, состояние сферы оказываемых им услуг. Важнейшее место в ней занимает такая отрасль как здравоохранение. От уровня его развития, актуального состояния во многом и зависит качество нашей жизни. Понятия эти взаимопроникающие, и взаимоувязанные. Как сфера медицинских услуг влияет на жизнь приднестровцев в Год здравоохранения рассказывают журналисты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Львиную долю читателей республиканских газет составляют люди старшего поколения. В связи с этим в газете «Приднестровье» решили публиковать для них специальную страницу. В одной из публикаций под заголовком «Мои года – мое богатство» для тех, кто встретил «осень жизни», журналисты рассказали о том, как прожить долго.

Взяв на вооружение эти рекомендации, люди преклонного возраста стали активно заниматься физической культурой. О том, как это делают неравнодушные к своему самочувствию и занятиям спортом жители микрорайона «Октябрьский» рассказывает статья под названием «Спорт без ограничений». Бесплатные занятия на открывшейся в конце прошлого года современной спортивной площадке в районе столичной школы №18 ведет Алла Пашулис.

«Я этим живу». Газетный очерк под этим заголовком рассказывает о заместителе главного врача по поликлинической работе Каменской ЦРБ Людмиле Подопригоре, ее пути в медицину, проблемах, с которыми врач сталкивается в каждодневной деятельности.

На этот раз в постоянной рубрике газеты «Приднестровье» «Одним абзацем» размещено сообщение о том, что врачи «ТираМеда» провели уже 1300 консультаций для детей в рамках программы оказания им бесплатной медицинской помощи. В эту категорию входят дети с инвалидностью, воспитанники детдомов, интернатов, которые получают консультации у врачей узкого профиля.

Члены Правительства в ходе заседания координационного совета по социальной, экономической политике рассмотрели актуальные вопросы сферы здравоохранения и социальной защиты граждан. О них рассказывается в публикации под названием «Здравоохранение и социальная защита». Речь в ней идет об эндопротезировании суставов и финансировании оказания медицинских услуг специалистами негосударственных лечебных учреждений детям социально незащищенных категорий. Особое внимание уделено теме лечения пациентов с сердечно-сосудистыми патологиями, в частности, граждан, нуждающихся в оперативном проведении операций на сердце по замене клапанов.

Статья газеты «Приднестровье» под названием «Медицина – одна для всех» информирует о развитии медицины в сельских населенных пунктах Григориопольского района.

Журналисты газеты «Гомин» в статье под названием «Улучшить качество онкологической помощи» обращают внимание читателей на лечение приднестровцев, имеющих онкопатологии. И в этом им помогают российские коллеги.

В статье под названием «В центре внимания – репродуктивное здоровье» речь идет о ходе республиканского конкурса листовок на тему «Охрана репродуктивного здоровья». В Каменском районе в нем приняли участие 30 старшеклассников из 10 школ.

Этой же теме посвящена еще одна публикация газеты «Гомин». Называется она «Репродуктивное здоровье – под контролем государства». Речь в ней идет о финансовой поддержке супружеских пар, которые благодаря ей имеют теперь возможность зачатия ребенка методом ЭКО.

В постоянной рубрике газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» сообщается, что на средства фонда капитальных вложений для нужд республиканской туберкулезной больницы приобрели современный ионоселективный анализатор.

О необходимости введения в республике обязательной бесплатной диспансеризации для взрослых и детей рассказывает материал под названием «Куй железо пока горячо».

О том какие категории граждан вправе получать медицинские препараты бесплатно газета «Адевэрул Нистрян» информирует своих читателей в публикации с говорящим названием «Бесплатные лекарства. Кто может их получить?»

«Преобразования продолжатся». Опубликованная на страницах газеты «Адевэрул Нистрян» статья под этим заголовком посвящена расходам республиканского фонда капитальных вложений в Год здравоохранения на нужды медицинской отрасли. Планируется, в частности, приобретение для лечебных учреждений республики нового медицинского оборудования, аппаратуры и инструментария, открытие кардиологического центра.