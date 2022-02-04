С целью расширения читательской аудитории

В числе важных направлений работы отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» – способствование увеличению числа подписчиков республиканских изданий, выпускаемых под эгидой государственного учреждения, организация и проведение подписных кампаний, популяризация газет, издающихся на трех официальных языках страны. Эти три аспекта многогранной деятельности отдела находили отражение и в прошлом году. Причем, с каждым годом эта работа в ГУ «Приднестровская газета» совершенствуется, видоизменяется в зависимости от складывающихся обстоятельств.

Среди организационных форм проведения подписных кампаний особое место и в истекшем году занимали традиционные акции «День подписчика», которые по обыкновению проходили в городах и селах Приднестровья в храмовые праздники. Благодаря совместной заинтересованности и сотрудничеству редакций республиканских газет, ГУ «Приднестровская газета» и работников ГУП «Почта Приднестровья» в рамках этих акций удалось дополнительно пополнить армию читателей более чем на полутысячу подписчиков.

Ничто так эффективно не решает существующие вопросы, как личные контакты. Несмотря на то, что и прошлый год мы провели в условиях противостояния коронавирусу, в возникающие временные «окна», которые образовывались в моменты спада заболеваемости, сотрудники отдела рекламы и объявлений проводили встречи с руководителями различного уровня, от которых во многом зависит позитивный результат подписной кампании. В числе заинтересованных собеседников были председатели городских и районных Советов народных депутатов, руководители структурных подразделений государственных администраций городов и районов, администраций сел и поселков, директора школ, профессиональных учебных заведений. Цель таких встреч – популяризация изданий, выходящих в свет под эгидой государственного учреждения «Приднестровская газета». Диалог сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» и ответственных лиц обычно заканчивался оформлением подписки на республиканские газеты.

Этому способствовала также агитационная кампания путем распространения тематических блокнотов, календарей с логотипами и контактными данными печатных изданий ГУ «Приднестровская газета»; размещение рекламы о подписке на телевидении и радио ПМР; рассылка писем­–предложений по подписке на государственные печатные издания всем контрагентам Торгово-промышленной палаты ПМР, органам государственной власти.

Зарекомендовала себя и такая форма работы как способствование в оказании спонсорской помощи путем подписки на республиканские издания. В частности, Тираспольский техникум коммерции подписал 12 членов бендерского союза «Память», НП ЗАО «Электромаш» – 30 ветеранов труда и Вооруженных сил г. Тирасполя и столько же защитников Приднестровья, ГУП «Почта Приднестровье» – 55 председателей сельских советов ветеранов, Тираспольский межрегиональный университет – своих сотрудников, ООО «Колесо» – 7 экземпляров для Домов- интернатов, ПГУ им. Шевченко – 12 экземпляров для своих филиалов, ресторан «Криково» 5 экземпляров – для посетителей заведения, ООО ТПФ «Интерцентр-Люкс» – 50 экземпляров для сотрудников, когда-то состоявших в комсомольской организации. Всего же таким образом было подписано 210 экземпляров главной газеты страны.

Ко всему прочему сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» активные участники всевозможных выставок, ярмарок, распродаж, в том числе под брендом «Покупай приднестровское!». И все это ради одного – популяризации республиканских государственных печатных изданий, расширение читательской аудитории.

И процесс этот не прерывается ни на один день, ведь подписчики имеют возможность оформить ее в любое время с условием доставки газет с будущего месяца. Так что работа по популяризации республиканских газет продолжается, несмотря трудности, связанные с пандемией коронавируса.