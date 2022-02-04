Анонс  газеты «Приднестровье»  на 5 февраля

«Доживем до понедельника» — в свежем субботнем номере главной газеты республики: интервью главного редактора издания Александра Карасева с министром просвещения Светланой Николаевной Иванишиной. Большой разговор о сегодняшнем и завтрашнем дне образования, воспитании молодых приднестровцев в свете Стратегии развития республики до 2026 года, Послания Президента органам государственной власти и управления.

В материале «Глядя в одном направлении» журналист, побывав в гостях у семьи Глазковых, расскажет историю жизни двух интересных людей. Их отношение друг к другу бережное и такое трепетное, что даже не верится: они вместе уже целых 55 лет подряд. Супруги поделятся своим рецептом семейного счастья, вспомнят молодость и тот день, когда познакомились.

История не перестает удивлять обилием оттенков, граней… Подчас нам только кажется, что картина прошлого, хотя бы в общих чертах, известна. В действительности всё гораздо сложнее и нужно быть готовым к тому, что введенные в оборот сведения заставят отказаться от сделанных ранее, слишком поспешных выводов. О том, какие люди и целые народы встречались столетия назад на берегах Днестра – в публикации «Соседи по Дикому полю».

Молодой человек Ренат Бесолов расскажет о работе краболова в Норвегии. О рабочих буднях, жизни на корабле посреди такого мощного и такого холодного Баренцева моря. Со снимка к интервью на вас будет смотреть словно бы актер фильма о море, о преодолении человеком суровой стихии, о настоящем мужестве. К тому же он окажется еще и редким рассказчиком, грамотно и захватывающе ведущим повествование… О том, как наши краболовы из Норвегии всегда возвращаются домой, и о многом другом читайте в материале «Эту работу знают по сериалу «Смертельный улов».

«…Из глубины прожитых лет с потускневших фотоснимков на меня смотрят совсем еще молоденькие парнишки, и именно такими моя память их хранит. Прошло более сорока лет, а я слышу их голоса, шум горной пограничной реки Пяндж и немое молчание величественных памирских гор..». Читайте рассказ Вячеслава Денисенко «История одной фотографии».

Многие тираспольчане неравнодушно отреагировали на обрезку деревьев на одной из аллей парка «Победа». «Спецзеленстрой» ответил: все под контролем, уже в теплое время года деревья восстановятся. Это стало одной из главных тем обсуждения в социальных сетях Приднестровья в последние недели – газета представила весь спектр мнений.

В последнее время родители часто жалуются на большую загруженность детей в школах. Среднее образование действительно дает намного больший объем знаний, чем это было даже 30 лет назад, не говоря уже о советских нормах. О том, стоит ли модернизировать систему образования, читайте в рубрике гипотез и предположений журналистов «Например».

Традиционно в номере гороскоп, география приднестровской кухни и истории одного дня.