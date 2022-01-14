У суботньому номері газети «Гомін» 15 січня ви зможете прочитати:

Концерти, екскурсії, благодійні акції та майстер-класи – так відзначали новорічні та різдвяні канікули в Придністров’ї

Кожен із нас нетерпляче чекає нового року, сподіваючись, що в наступні 365 днів життя наше стане ще кращим, покровитель фінансів буде щедрішим, здоров’я назавжди оселиться в наших домівках, а більшу частину вільного часу ми присвятимо подорожам та улюбленим заняттям.

Про те, як відзначили новорічні та різдвяні канікули в різних куточках нашої республіки читайте на стор. 1.

Водохреща – українські народні традиції святкування

Хрещення Господнє – третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке в народі має назву Йордан або Водохреща. Православні та

греко-католицькі християни відзначають його 19 січня, тому воно збігається зі святом Богоявлення. Однак, ці свята слід розрізняти.

Чому кутя – голодна, чого не можна робити у Святвечір, народні прикмети на Водохреща, а також про купання в ополонці та про цілющу силу хрещенської води читайте на 9 стор. під рубрикою «Джерело».

Стародавні зимові традиції українського народу

Так історично склалося, що Новий рік в Україні відзначають двічі: в ніч із 31 грудня на 1 січня за новим обрядом та з 13 на 14 січня – за старим. Справа в тому, що український новорічно-різдвяний цикл свят складений за двома системами літочислення – григоріанським календарем, за яким ми живемо сьогодні, та старим юліанським календарем, який відстає на 13 днів. Незважаючи на те, що Україна перейшла на григоріанський календар ще 1918 року, звичаї та традиції старого обряду нікуди не зникли, частково завдяки Православній церкві, яка досі послуговується юліанською системою.

Подробиці читайте на 12 стор.