Мир молодых

2021-й был объявлен в Приднестровье Годом молодежи. Это показатель того, насколько большое значение для общества имеет его будущее, и насколько большое внимание подрастающему поколению уделяет государство. Залог успешного будущего – нынешняя поддержка тех, кому уже завтра принимать решения по обустройству нашей республики. Многогранную жизнь нынешнего поколения освещали в своих публикациях корреспонденты республиканских газет, входящих в состав ГУ «Приднестровская газета».

В постоянной рубрике «Год молодежи» журналисты газеты «Приднестровье» много рассказывали о молодых начинающих предпринимателях и их стартапах. О первых шагах по созданию собственного бизнеса по производству древесного угля Влада Юрия рассказывается в материале «Пока особо не греет, но это временно».

Этот турнир со славным прошлым сумел объединить молодежь Приднестровья посредством футбола. Речь о республиканском турнире «Кожаный мяч», в котором приняли участие юные фанаты игры №1. О финальных играх и победителях состязаний – в газетной заметке под заголовком «Четыре тысячи юных футболистов».

«Две акции, или помогать другим – важно». Так назван материал газеты «Приднестровье», в котором рассказывается о мероприятиях, проведенных столичным молодежным центром. Речь идет о результатах второго этапа республиканской акции «Подари книгу!», а также о сборе вещей для семьи Витковских, пострадавших при пожаре.

Тема добровольчества продолжена в публикации «Всегда рядом». В ней рассказывается о работе волонтерского штаба «Мы рядом!», созданного по инициативе молодежного крыла РПП «Обновление» в 2019 г.

Ей всего 19, а она уже год работает тренером-преподавателем по волейболу в детско-юношеской спортивной школе №2 и учится в университете на спортивного реабилитолога. Знакомьтесь: Кристина Броневщук из Дубоссар. А рассказ о ней – в материале «Подобрать свой ключик».

Ее землячка Наталья Илларионова возглавляет собственную ветеринарную клинику «Ветфорт». Мечту о ее строительстве и оснащении она лелеяла много лет. О том, как она осуществилась, рассказывается в интервью с героиней под названием «Когда сбываются мечты».

«Ровесник приднестровской милиции». Этот заголовок предпослан материалу об участковом инспекторе УВД Тирасполя капитане милиции Дмитрие Киржой. 10 ноября он отмечает не только профессиональный праздник, но и собственный день рождения. Дмитрий – ровесник приднестровской милиции. В прошлом году Дмитрию, как и милицейскому ведомству, исполнилось 30 лет.

А вот его коллега Эдуард Конц только учится на 3-м курсе ТЮИ. Его жизненный девиз «Главное – желание, и все получится!». Так назван и очерк о будущем правоохранителе.

14-летний воспитанник республиканского кадетского корпуса МВД ПМР Максим Жуков уже совершил первый в жизни подвиг – подросток спас тонувшего в Днестре человека. Материал газеты «Приднестровье» об этом героическом поступке и самом герое так и назвали «Кадет спас человека».

Экологическую акцию на территории бывшей Пушкинской аудитории (г. Бендеры) провели студенты Бендерского высшего художественного колледжа. После этого родной город, безусловно, стал краше. Это подтверждает и материал газеты «Гомин» под названием «Бендеры – город культуры и чистоты».

В Тирасполе прошла республиканская экологическая акция «Посади дерево». Мероприятие состоялось в соответствии с планом работы, утвержденным Координационным советом развития добровольческого (волонтерского) движения на 2021-2022 годы. О ходе акции рассказано на страницах газеты «Гомин» в статье под названием «Экологический проект «Посади дерево».

В очерке под заголовком «Молодая, амбициозная и трудолюбивая…» корреспондент газеты «Адевэрул Нистрян» рассказывает о Марии Барбус, студентке 3-го курса факультета журналистики ПГУ. За отличную учебы и активную общественную работу ей вручили сертификат на получение президентской стипендии.

Участники форума «Делай то, что любишь, там, где ты есть» предприняли попытку помочь активной молодежи раскрыть собственный потенциал и самореализоваться. Он стал одним из значимых мероприятий, прошедших в рамках традиционной декады молодежи и студенчества. Обо всех нюансах форума читатели могут узнать из публикации «Адевэрул Нистрян» под заголовком «В этом изменчивом мире».

О проведении республиканского фестиваля детского и молодежного творчества «Юность, творчество, талант» рассказывает статья под названием «Молодость – смелые мечты».

… И снова о герое, о Максиме Жукове, теперь на страницах «Адевэрул Нистрян». Напомним, воспитанник республиканской школы кадетов спас тонувшую девушку. Сделать это ему помогла крепкая физическая форма, которую он приобрел благодаря занятиям спортом. Максим посещает спортивную школу борьбы им. Баданова, что в Бендерах, где с шести лет занимается греко-римской борьбой. О юном герое и о том, что «в жизни всегда есть место подвигу», можно прочитать в статье газеты «Адевэрул Нистрян» «Героизм в повседневной жизни».