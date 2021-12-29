У суботньому номері газети «Гомін» 30 грудня ви зможете прочитати:

Гра, що не забудеться ніколи

Рік, що спливає, назавжди запам’ятається мені тим, що я стала учасником

історичної футбольної події, яка відбулася в нашій республіці. Мене запросили бути ведучою міжнародного футбольного матчу Ліги чемпіонів УЄФА між командами «ШАХТАР» та «ШЕРИФ» 15 вересня. Не коментатором, а саме ведучою, перекладачем.

На сторінці під рубрикою «Нам пишуть» (стор. 6) ви прочитаєте листа учительки української мови та літератури Ольги Бабой, а також листи інших читачів, що розповідають про цікаві поді, які трапилися з ними у році, що спливає.

Від дитячої забави до сенсу всього життя

Постать Михайла, героя нинішньої розповіді, цікава тим, що він зумів побачити реальний світ з самого дитинства. Юнак не витав десь далеко у хмарах, мріючи про недосяжне, а працював на землі, як трудилися його батьки та всі члени багатодітної родини, в якій він зростав.

Про дипломованого філолога, пасічника та винороба, що переміг на фестивалі вина і винограду у році, що минає, читайте на 4 стор.

Новорічний фреш, або Уроки української напередодні Нового року

До настання Нового року залишилося зовсім мало часу. Основні приготування до чарівної зустрічі завершені, святкове меню продумане, ялинка прикрашена… А як щодо проведення уроків напередодні Нового року? Чи не забули ви підготувати розважально-інтелектуальну програму для своїх учнів? Ми пропонуємо вам кілька цікавих ідей.

Дізнатися про новорічні ігри, які можна запропонувати дітям, ви зможете на стор. 9.

Православний календар на 2022 рік

опубліковано на стор. 12.