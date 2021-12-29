Анонс газеты «Приднестровье» на 30 декабря

Предновогодний номер газеты «Приднестровье» открывает передовая статья главного редактора, в которой он обращается к читателям с пожеланиями мира, здоровья и счастья. Он обращается к читателям, подчеркивая, что газета будет рада и дальше делиться интересным и позитивным, что происходит в нашей стране. Благодарит за поддержку и плодотворное сотрудничество.

Вместе с тремя интеллигентными и душевными рассказчиками окунуться в неповторимую атмосферу новогодних дней тех лет, праздника их детства, можно, прочитав материал «Три новогодние истории из прошлого». Наш корреспондент станет проводником. А свои двери откроют трое замечательных людей, между тем не знакомых друг с другом. Трое любящих жизнь людей. Не зря говорят, что вспомнить, как это было в детстве, все равно, что перенестись в то счастливое время…

Накануне любимого праздника мы решили узнать, кто они, люди, создающие новогоднюю сказку? Как им удается расположить к себе детей и взрослых? Разгадать их шифры и коды, подобрать ключик к сердцу каждого? Как они продлевают веру в чудеса и дарят самые яркие воспоминания? А также как им работается, когда вокруг все празднуют и веселятся? На эти и не только вопросы вы найдете ответы в материале «Будни новогодних волшебников».

Знаковые события в истории, случавшиеся в годы под покровительством тигра. Позволит себя приручить хищник или покажет звериный оскал? На эти и другие вопросы ответит Андрей Белоус.

Заурядное и волшебное в нашей жизни весьма тесно переплетены. Настолько, что одно почти невозможно отделить от другого. Читайте в рубрике «Шкатулка самоцветов»: легенды, рожденные на столичных улицах, «Городские истории».

Письма главному новогоднему волшебнику уже написаны и отправлены. Желания загаданы. Осталось подождать совсем немного, и они начнут исполняться. Наступает время чудес и волшебства. А с каким нетерпением его ждут дети. А пока Дедушка Мороз читает послания ребят и заполняет мешок подарками, воспитанники столичного детского сада № 41 «Семицветик» рассказывают о любимом празднике, дают дельные советы взрослым в зарисовке «Сказка начинается, все мечты сбываются».

Кто сказал, что Новый год – это только поедание салата Оливье и лежание перед телевизором? Есть десятки способов, как провести праздники, весело, активно и здорово. Можно, например, начать делать то, на что раньше не хватало времени: заняться спортом, приобрести новые навыки, начать изучение иностранного языка. О том, как провести Новый год в стиле ЗОЖ, расскажет наш корреспондент Павел Миров.

Все мы в детстве любили наряжать елку. И у каждого, наверняка, есть любимые новогодние игрушки. А как живет само елочное украшение? Об этом читайте в рассказе «Истории ажурного фонарика».

История, рассказанная в статье «Как я Снегурочкой была» – вовсе непридуманная. Ее автор однажды в студенческие годы по предложению одногруппника стала Снегурочкой. Она ходила с Дедом Мороза и поздравляла детей с Новым годом, и вдруг неожиданно для себя попала в дом своего преподавателя. У истории счастливый конец, не зря говорится, что под Новый год случается, то и дальше сбывается.

Газета «Приднестровье» подвела итоги фотоконкурса «Молодые лица Приднестровья». О его результатах читайте в материале «Лучшие из лучших».

О самом интересном, что произошло в уходящем году в стране и в мире, рассказываем в обзоре «12 месяцев»: выборные процессы в России и Приднестровье, громкие геополитические заявления, спортивные победы, научные прорывы.