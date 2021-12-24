У суботньому номері газети «Гомін» 25 грудня ви зможете прочитати:

Над селом моїм летять пісні-птиці й кличуть за собою

Народна пісня «Зеленеє жито» давно стала неофіційним гімном Спілки українців Придністров’я. Можливо тому, що вона широко відома як символ гостинності й часто лунає за святково накритим столом. Нині її обов’язково співають на різних заходах української громади Придністров’я.

На урочистостях, присвячених 30-літтю Спілки її заспівував один із найпопулярніших і титулованих колективів, які прибули на традиційний фестиваль «Пшеничне перевесло», – ансамбль «Хрустовчанка».

Про історію колективу та його сьогодення читайте в газеті на 1 стор.

Як зустрінеш Новий рік, таким він і буде

Хто й коли дійшов цього висновку – достеменно не відомо, але переважна більшість людей з цим твердженням не сперечається.

У кожного улюблене зимове свято асоціюється з очікуванням дива, радісними змінами у всіх сферах життя, виконанням заповітних бажань.

Які ювелірні прикраси вибрати, що одягнути для зустрічі Нового року – читайте на стор. 4.

Подорож за образотворчим «плином життя»

У Придністровському державному художньому музеї в Бендерах відбулось урочисте відкриття першої персональної виставки картин голови Спілки художників Придністров’я Ольги Горбаченко-Литвин. Експозиція «Плин життя» присвячена батькам художниці.

На захід прийшли представники культури та художнього мистецтва республіки, керівники різних організацій і шанувальники – глядачі, захоплені естетичною красою.

Розповідь про молоду майстриню пензля – на стор. 6.

Що чекати від Тигра саме Вам

Гороскоп на цілий рік для всіх знаків Зодіаку розміщено на стор. 12.