У суботньому номері газети «Гомін» 25 грудня ви зможете прочитати:

Над селом моїм летять пісні-птиці й кличуть за собою
Народна пісня «Зеленеє жито» давно стала неофіційним гімном Спілки українців Придністров’я. Можливо тому, що вона широко відома як символ гостинності й часто лунає за святково накритим столом. Нині її обов’язково співають на різних заходах української громади Придністров’я.
На урочистостях, присвячених 30-літтю Спілки її заспівував один із найпопулярніших і титулованих колективів, які прибули на традиційний фестиваль «Пшеничне перевесло», – ансамбль «Хрустовчанка».
Про історію колективу та його сьогодення читайте в газеті на 1 стор.
Як зустрінеш Новий рік, таким він і буде
Хто й коли дійшов цього висновку – достеменно не відомо, але переважна більшість людей з цим твердженням не сперечається.
У кожного улюблене зимове свято асоціюється з очікуванням дива, радісними змінами у всіх сферах життя, виконанням заповітних бажань.
Які ювелірні прикраси вибрати, що одягнути для зустрічі Нового року – читайте на стор. 4.
Подорож за образотворчим «плином життя»
У Придністровському державному художньому музеї в Бендерах відбулось урочисте відкриття першої персональної виставки картин голови Спілки художників Придністров’я Ольги Горбаченко-Литвин. Експозиція «Плин життя» присвячена батькам художниці.
На захід прийшли представники культури та художнього мистецтва республіки, керівники різних організацій і шанувальники – глядачі, захоплені естетичною красою.
Розповідь про молоду майстриню пензля – на стор. 6.
Що чекати від Тигра саме Вам
Гороскоп на цілий рік для всіх знаків Зодіаку розміщено на стор. 12.