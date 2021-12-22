Документальный фильм с таким названием был весьма популярен в перестроечное время. С тех пор прошло более трех десятков лет, а актуальность этого вопроса не исчезла. И ответ на вопрос «Легко ли быть молодым?» и тогда, и сейчас чаще всего звучит как «трудно, нелегко». Это и в самом деле так, если учитывать, что молодые люди находятся лишь в начале жизненного пути, не обладают практическим опытом. Им всему приходится учиться, чаще всего на собственных ошибках. Как они идут по этому тернистому пути к звездам рассказывают корреспонденты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Он делает добро незаметно – стрижёт дедушек и людей с ограниченными возможностями. Бесплатно. Зовут его Андрей Трегубов. И как бы патетически это не звучало, в наше прагматичное и меркантильное время он настоящий герой. О нем – в материале корр. газеты «Приднестровье» «Цепочка добра».

Она не думает, что «здесь себя не реализовать и надо уезжать из Приднестровья на заработки». Жительница Дубоссар, молодая мама двух маленьких дочек Надежда Василенко нашла свое место дома, с удовольствием занимается любимым делом – печет торты и радует ими местных гурманов. Как она к этому пришла – в статье «Счастье жить и работать дома!»

С начала этого учебного года запущен пилотный проект по расширению сети учебно-производственных центров для старшеклассников. Делается это за счет привлечения ресурсов и материальной базы средних специальных учебных заведений. В их числе и ГОУ СПО «Каменский политехнический техникум». О том, как на каменской земле внедряется эксперимент – читайте в материале собкора газеты «Приднестровье» «Я б в рабочие пошел…»

В республике подвели итоги конкурса на получение премии Президента в номинации «Лучший молодой воспитатель системы дошкольного воспитания». Победителем стала воспитатель детского сада «Колобок» из с. Красный Виноградарь Дубоссарского района Светлана Супцарел. О ее пути к профессиональному успеху можно узнать из публикации под заголовком «Ее жизненное кредо».

ООО «Ювесан» открыло собственный ювелирный цех, в котором опираясь на традиции советского ювелирторга, трудятся молодые мастера. О становлении нового детища рассказывается в статье «Первое ювелирное дело».

В очередных публикациях журналисты газеты «Гомин» вновь обратились к теме «Милосердие, волонтерство, добровольчество – «В фокусе добра». Помощь ближним и служение высоким целям – такие задачи поставили перед собой организаторы республиканского конкурса «В фокусе добра». В их числе – Тираспольско-Дубоссарская епархия, Россотрудничество и минпрос. Основная идея конкурса – повышение мотивации молодёжи к участию в добровольческих проектах. Символично, что старт акции был дан в день православной молодежи.

По традиции в ноябре в ПМР проходит декада молодежи. В текущем году в столице она стартовала в клубе «Ветеран», где встретились разные поколения тираспольчан, и вместе пели обожаемые всеми советские песни, как говорится, на конкурсной основе. О том, как проходила запевка – в материале под названием «Брейн-ринг в клубе «Ветеран» или стартовала декада молодежи».

Члены молодежных объединений «Волонтеры Победы» и «Молодежное Обновление» из Тирасполя и Слободзеи провели акцию по посадке тюльпанов в районе Кицканского плацдарма. О том, как нынешнее поколение чтит вклад предков в защиту Отечества можно прочитать в материале «Тысячи тюльпанов в память о погибших героях».

В столице нашей республики в рамках экологической акции «Посади дерево» в парке «Победа» прошла высадка молодых саженцев. В озеленении городской достопримечательности вместе с руководством ПМР и Тирасполя приняли участие представители молодежных организаций города. О том, как совершаются благие дела во благо родного края – в статье газеты «Гомин» под заголовком «Посади дерево».

Сотрудники газеты «Адевэрул Нистрян» в публикации «Слияние прошлого и настоящего» рассказали о молодой художнице-фотографе из Рыбницы Александре Новак. Она вместе с художником-монументалистом из Санкт-Петербурга Вячеславом Беловым презентовала фресковую композицию.

Женщины в Вооруженных силах уже не такая уж и редкость. В их рядах и молодой специалист, методист отделения планирования учебной части Военного института им. А. Лебедя Мария Банцгаф. Как ей служится можно узнать из публикации под заголовком «Легкая коллегиальная атмосфера».

Молодой преподаватель Бендерского педагогического колледжа Алена Ливицкая в свободное от работы и житейских забот время изготавливает мягкие игрушки. Она также создала собственную творческую мастерскую под мимишным именем «Совята». Свидание с прекрасным состоялось в газетном материале «АН» под заголовком «Игрушка детства».

«Обменяй сигарету на конфету!» Так названа статья, повествующая о том, как представители молодежного центра г. Рыбница провели одноименную акция, основной смысл которой понятен из ее названия. А еще призывы молодых вести здоровый образ жизни и профилактировать вредную привычку, уже давно ставшую социальным злом.