Будущее молодых

С молодыми принято связывать надежды. Надежды на то, что уж они-то, нынешние молодые парни и девушки, уж они-то рано или поздно сделают нашу жизнь лучше. Но и у самих молодых есть надежда и вера в собственные силы, в том, что им под силу «перевернуть мир», сделать его хоть чуточку лучше. Дайте молодым шанс, и у них все должно получиться. А о том, как они используют предоставляемые им возможности уже сегодня рассказывают корреспонденты республиканских газет, входящих в структуру ГУ «Приднестровская газета».

Корреспондент газеты «Приднестровье» в материале «История успеха одного «сладкого» бизнеса» рассказал о том, как группа молодых людей рискнула уйти в самостоятельное плавание по предпринимательскому морю. А капитаном у них 20-летняя тираспольчанка Мирослава Васильченко, директор кофейни «Seven Bucks». Команда единомышленников решила сразу удивлять и к привычному кофе добавили «жареное» мороженое и гонконгские вафли, что согласитесь непривычно для нашего края.

Аналогичное заведение только уже в Григориополе с национальным колоритом под названием «Каса маре» открыл вместе с партнерами молодой предприниматель Юлиан Негруца. И так уж случилось, что открылось оно в начале марта 2020-го как раз накануне пандемии. Тут любому опустить руки, но совсем не такие молодые и дерзновенные, считающие, что «Дружба – залог успеха».

А вот Ирина Регульская нашла свое призвание не в общепите, а в фотографии. Интервью с каждым днем познающего секреты профессионального мастерства «остановленного мгновения» человека автор назвал «Честные ответы фотографа Ирины Регульской».

«Вот это возможность!» Статья под этим заголовком рассказывает о том, как готовят рабочие кадры для приднестровской экономики в Бендерском торгово-технологическом техникуме. Здесь можно получить 7 востребованных на рынке труда специальностей: повар, парикмахер, кондитер, портной, официант, сборщик обуви и оператор швейного оборудования.

Газета «Гомин» в статье с информационно насыщенным заголовком «ПГУ им. Т.Г. Шевченко отмечает очередную годовщину» рассказала читателям о том, как в день рождения главного вуза республики на его территории прошел торжественный молебен в студенческом храме св. Татьяны, а также концерт «Студенческое братство».

С 1 ноября по 15 декабря в рамках Года молодежи в республике проходит республиканский онлайн-фестиваль-конкурс «Путь к мечте». Он направлен на выявление талантливой молодежи, а также сохранение наследия театрального искусства. Об его условиях – в материале «Анонс мероприятия».

О том, как в северной столице провели благотворительную акцию «Теплый шарф» рассказывает корр. газеты «Гомин» в одноименной статье «Акция «Теплый шарф». В роли ее организаторов выступили молодежный центр, местное управление культуры. Собранные в рамках акции молодыми волонтерами теплые вещи были подвержены санитарной обработке и отправлены в Воронковский дом престарелых.

В зарекомендовавшей себя постоянной рубрике газеты «Адевэрул Нистрян» «Коротко о главном» анонсируется начало республиканского молодежного конкурса «100 идей для Приднестровья». К участию в нем пригашаются молодые люди от 14 до 36 лет, составляющие социальную группу «Молодежь».

В еще одной публикации на эту тему, которая так и называется «100 идей для Приднестровья», уже сообщается о датах его проведения и целях, которые преследуют организаторы конкурса. А главная заключается в активизации инновационного мышления и нестандартного подхода молодежи к преобразованию жизни в республике.

В ходе второго заседания недавно избранного 4-го созыва молодежного парламента его члены определились с кандидатурами председателей профильных комитетов. Молодежный парламент состоит из 41 человека, делегированных в представительный орган молодых политиков со всех регионов республики. Подробнее об этом – в материале под заголовком «Молодые люди выполнили свой долг».

«И молодая, и амбициозная, и пандемия…». Так автор этой публикации характеризует Ирину Оларь, молодого медика-педиатра, работающего в тяжелых условиях пандемии. За самоотверженный труд она удостоена медали «За спасение жизни».

Министерство просвещения и Тираспольско-Дубоссарская епархия подвели итоги конкурса «В фокусе добра». О них можно узнать из статьи под названием «Преследуя цель». Основная идея конкурса – повышение мотивации молодёжи к участию в добровольческих проектах.

В Слободзейском районе чествовали молодых специалистов системы просвещения. Место для этого избрали символичное – Кицканский плацдарм. О том как это было читателей проинформировал журналист газеты «Адевэрул Нистрян» в материале «Сохранить и ценить».