В мир информации – с республиканскими газетами

Осень – пора не только свадеб, храмовых праздников, но и время активной фазы подписной кампании на республиканские газеты, входящие в структуру государственного учреждения «Приднестровская газета». Не за горами новый год, и отправиться в путешествие по насыщенному информационному полю многие вновь хотят вместе с любимыми газетами – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». Отрадно, что к испытанным временем друзьям главных печатных органов республики добавляются все новые и новые подписчики и читатели.

Это показывает и ход нынешний подписной кампании на 2022 год. Причем, сотрудниками отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» она не пущена на самотек. Вместе с творческими коллективами республиканских газет, коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» они делают все возможное, чтобы почитателей «живого печатного слова» становилось как можно больше, несмотря на всевозможные ограничения.

С этой целью уже давно и успешно используется такая форма общения с нынешними и потенциальными читателями «Приднестровья», «Гомина» и «Адевэрул Нистрян» как акция «День подписчика». Обычно она становится важной составляющей храмовых праздников, особенно в сельской местности. В свою очередь этот общий праздник собирает вместе многих жителей сел, поселков, городов. На нем сотрудники отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» презентуют главные республиканские газеты – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». Рассказывают, о чем пишут их журналисты, делятся творческими планами редакций, напоминают читателям о необходимости подписаться на главные газеты страны, чтобы быть в курсе последних новостей.

В первой декаде ноября храмовые праздники состоялись в селах Карагаш и Фрунзе Слободзейского района. В пригородном Карагаше сельчан порадовал военный оркестр министерства обороны, в степном селе Фрунзе выступили коллективы местной художественной самодеятельности. Пример преданности любимым газетам показали сотрудники дошкольного образовательного учреждения с. Карагаш, коллективно подписавшись на республиканские печатные издания. «Первую скрипку» в подписной активности трудового коллектива детского сада сыграла, как и положено, его заведующая. Благодаря таким неравнодушным читателям, армия подписчиков на главные республиканские газеты в будущем году в этих двух селах пополнилась более чем на полусотню.

Время для того, чтобы подписаться на «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян» еще есть. Подписывайтесь, приднестровцы!