Подписчиков становится больше

Несмотря на новомодные веяния последнего времени, довлеющие в информационном пространстве, газеты и журналы по-прежнему остаются объективными источниками информации, которым свойственен глубокий анализ и проникновение в тему.

Печатные издания отличает от других СМИ многообразие жанров журналистики. На страницах газет читатели увидят новостные информации, аналитические статьи, очерки, зарисовки, интервью. То, что напечатано на бумаге, проходит несколько ступеней перепроверок и корректировок. А это уже признак правдивости и объективности, а также ответственности пишущего за то, что напечатано, ведь «написанное пером, не вырубить и топором». Немаловажным аспектом является и визуальное восприятие печатной продукции, когда текст, шрифт заголовка статьи и фотографии на газетной странице гармонично дополняют друг друга, составляя единое целое. К тому же выпуски газет, будь они ежедневными или еженедельными, со временем становятся летописью исторических событий, к которым обратятся грядущие поколения и станут их изучать и анализировать, чтобы понять, как жили предки.

Эти и другие преимущества газет по-прежнему склоняют читателей, потребителей информации к подписке на печатные издания, прежде всего, республиканские газеты. Подписная кампания на 2022 год, как говорится, в самом разгаре. Это самое удачное время для того, чтобы «продолжить информационный роман» с любимой газетой. Своеобразными помощниками в этом действе выступают сотрудники отдела рекламы и объявлений государственного учреждения «Приднестровская газета». Они используют буквально каждый предоставляющийся шанс для того, чтобы прорекламировать преимущества газетного чтения, получения информации именно в печатном виде.

Одной из форм такой совместной работы с коллегами из ГУП «Почта Приднестровья» является проведение акций

«День подписчика». Они органично вписываются в рамки храмовых праздников, проходящих в различных населенных пунктах Приднестровья. Здесь и концертные программы, подготовленные силами местных коллективов художественной самодеятельности, и чествование заслуженных граждан сел, супружеских пар с большим стажем совместной жизни и молодых.

День Покрова пресвятой Богородицы отмечают в качестве храмового не только в столице, но и еще в десятке сельских населенных пунктов республики. И не воспользоваться представившимся шансом поговорить с потенциальными читателями о подписной кампании на будущий год сотрудники ГУ «Приднестровская газета» были просто не вправе. Тем более, что у нее непрерывный формат – подписывайся в любой день.

Храмовые праздники в с. Чобручи и Коротное Слободзейского района, с. Малаешты Григориопольского района, а также с. Севериновка и Грушка Каменского района прошли при большом скоплении народа. Многие из сельчан обращали внимание на красочные стенды с логотипами республиканских газет – «Приднестровье», «Гомин», «Адевэрул Нистрян». Притягивала их и возможность при осуществлении подписки на республиканские печатные издания принять участие в беспроигрышной лотерее.

Усилия сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета», а также непосредственно редакций газет не пропали втуне. У республиканских газет появилось свыше сотни новых подписчиков. Отрадно, что армия поклонников печатного слова растет и приумножается. А это значит, что у журналистов есть стимул работать и рассказывать приднестровцам о всех важных событиях, происходящих в республике.