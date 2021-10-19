Дерзновение молодых

В молодости кажется, что все еще впереди. Но время, сплетаясь в часы, дни, месяцы, годы, неумолимо проходит. И терять их нельзя, потому что каждый жизненный миг уже никогда не повторится. Тот, кто понимает эту прописную истину, стараются жить насыщенной жизнью уже сегодня, уже сейчас. И молодые – в первых рядах.

Экономика, другие сферы жизни все больше уходят в «цифру». Поэтому так называемые «айтишиники» сегодня одни из самых востребованных на рынке труда специалистов. Не случайно журналист газеты «Приднестровье» статью, рассказывающую об очередном выпуске в Тираспольском техникуме информатики и права, назвал «IT- профессии – модные и престижные».

А в статье «Профессия терпеливых и коммуникабельных» рассказывается еще об одном выпуске – в Тираспольском техникуме коммерции. И символично, что выпускники торговых специальностей заветные дипломы получили в преддверии Дня работников торговли.

Заголовок следующего материала газеты «Беречь честь мундира» как нельзя лучше подходит к его герою – старшему инспектору ДПС ОГАИ Дубоссарского РОВД Максиму Нереуце.

Супруги Юлия и Сергей Цуркан – молодые, красивые, позитивные и успешные ребята, не так давно стали родителями сразу троих усыновленных детей. О их семейном счастье читайте в статье корр. «Приднестровья» «О самой настоящей семье, или рождённые сердцем».

Диалог главы государства с молодежью прошел на площадке ПГУ. Материал о нем назван «У молодёжи есть чему поучиться». Лидер республики обсудил с поколением тех, кто уже завтра будет продолжать строить приднестровскую государственность, главные темы – жизнь в условиях пандемии; воспитание патриотизма; возможность трудоустройства на родине; расходы фонда капвложений и объекты, построенные на его средства; волонтерская и добровольческая деятельность.

В интервью газете «Приднестровье» под заголовком «Важна каждая семья» министр по социальной защите и труду Елена Куличенко рассказала об оказываемой государством поддержке молодых ячеек общества.

Министерство просвещения пригласило к взаимовыгодному сотрудничеству тех приднестровских студентов, которые обучаются за рубежом. Оно готово предоставить условия для прохождения ими производственной практики. Подробности – в публикации под названием «Быть ближе к дому».

Подборка материалов тематической страницы «Этажи» рассказывает об увлечении кибер-футболом, открытии «Лавки чудес» и литературном опыте в виде рассказа об уличном музыканте.

Статный, умный, перспективный – так характеризуют курсанта Тираспольского юридического института Ростислава Унгуряну. А ведь он еще и «Обладатель стипендии мэра Москвы».

«Не бойтесь! Идите вперёд, не останавливайтесь!» Такой напутственный заголовок автор статьи в газете «Приднестровье» выбрал для рассказа о начале работы Молодежного парламента четвертого созыва. В нем на общественных началах будет работать 41 молодой парламентарий.

На базе Рыбницкого филиала ПГУ открылся центр инновационного развития и технологий «Цифра». Его основатели получили грант проекта ТПП ПМР «Бизнес-наставничество–3» «Старт для молодежи». Цель создания центра – помощь молодым людям, избравшим инженерные специальности. У материала на эту тему и заголовок соответствующий – «Я с детства инженером стать хотел…».

«Работайте, совершенствуйтесь, спасайте людей». Из заголовка статьи становится понятным, что такое напутствие могло прозвучать только в ходе торжественной церемонии вручения дипломов о высшем образовании будущим медикам. Его в этом году получил 101 человек.

«Огненное шоу и зажигательные танцы украсили воскресный вечер». Такой исчерпывающе информативный заголовок получил в газете «Гомин» материал о праздновании Дня молодежи России в Приднестровье. Его отметили демонстрацией творческих способностей молодых приднестровцев в концертной программе «Новое поколение». Сценической площадкой для демонстрации юными артистами своих талантов стал Екатерининский парк. Мероприятие как нельзя лучше вписалось в план по проведению в ПМР Года молодежи.

Министерство просвещения пригласило обучающихся за пределами Приднестровья студентов пройти производственную практику в нашей республике. Об условиях – в короткой заметке под заголовком «Вниманию соотечественников».

Президент Вадим Красносельский провел встречу с представителями молодого поколения. Ее посыл как нельзя лучше отражен в заголовке рассказывающего об этом материала – «Приднестровье – отличная площадка для самореализации».

Члены Молодежного парламента ПМР – своеобразные дублеры нынешнего поколения депутатов, создающих правовую базу государства. Три созыва этого совещательного органа уже отработали. Настал черед четвертого, первое заседание которого состоялось на площадке Верховного Совета. О его планах – в публикации газеты «Гомин» под названием «Наша молодежь – это будущее республики».

Нынешние выпускники колледжа искусств им. В. Постойкина (г. Бендеры) оставили в дар альма-матер свои дипломные работы. Дипломы этого учебного заведения образца 2021 года получили 26 человек. Об этом читайте в материале газеты «Адевэрул Нистрян» «Разноцветный мир».

К труду нужно приучать с детства. Эта прописная истина стала квинтэссенцией размышлений на тему первых заработков двух представителей молодого поколения Константина Бушуева и Юлии Стариковой, которые собрал корр. газеты в статье «Подростки и труд: да или нет?»

В публикации «АН» «Поддержка и надежда Приднестровья» речь идет о проведении ежегодной традиционной встречи молодых специалистов в Слободзее.

Актовый зал ПГУ стал местом откровенного и заинтересованного обмена мнениями о самых насущных проблемах нашего государства между главой государства и представителями общественных молодежных организаций. О том какие темы были в повестке дня диалога поколений можно узнать из газетного материала под заголовком «Молодежь формирует будущее Приднестровья».

Традиционная рубрика «Коротко о главном» сообщает читателям газеты «Адевэрул Нистрян» радостную для бывшего воспитанника детского дома Бендер Дмитрия Романова весть: он получил ключи от собственной квартиры. В текущем году в городе планируют предоставить бесплатное жилье в рамках государственной программы обеспечения им детей-сирот еще пять квартир.