Газета – незаменимый источник информации

Получить интересующую нас информацию сегодня можно из самых разных источников. Одни имеют многовековые традиции, другие возникли на волне кардинальных научно-технических и технологических изменений, происшедших в последние несколько лет. Но даже в этой ситуации газеты в их печатной версии по-прежнему остаются в тренде развития всеобъемлющего информационного пространства. В тоже время изменения коснулись и их. Появились электронные версии печатных изданий, их официальные сайты, газеты стали неизменным атрибутом социальных сетей. В соответствии с новыми веяниями на базе органичного сочетания традиций и инноваций происходит их постепенная трансформация.

Но какие бы изменения ни происходили, основным мерилом популярности печатных изданий по-прежнему остается количество их подписчиков, в том числе и в социальных сетях. Работа журналистов только тогда чего-нибудь стоит, когда она находит отклик у читателей, когда с ними выстраивается диалог. Поэтому не случайно в ГУ «Приднестровская газета» особое внимание уделяют популяризации входящих в его структуру республиканских газет, увеличению читательской аудитории. И хоть это общее дело, определяющая роль в этом процессе отводится сотрудникам отдела рекламы и объявлений. Они объективно являются связующим звено между теми, кто производит информационный продукт, и теми, кто его потребляет. В полной мере ощущая ответственность за порученное дело, они всегда на «прямой линии» с потенциальными подписчиками. Причем, перерывов в этой работе не бывает. Полугодовые и годовые периоды, на которые по традиции объявляется подписка, лишь новые точки отсчета для постоянной работы с читателями. Благо, что в последние годы даже если читатель пропустил установленные сроки подписной кампании, ничего для него еще не потеряно. Подписаться на газеты «Приднестровье», «Гомiн», «Адевэрул Нистрян» он может в любой день и получать их с каждого нового месяца. В общем, как пишут в рекламных буклетах «Подписная кампания не заканчивается никогда».

Во времена всеобщей цифровизации убедить читателей подписаться на печатные издания – задача не из самых легких. В складывающихся условиях важны прямые и непосредственные контакты сотрудников отдела рекламы и объявлений ГУ «Приднестровская газета» с теми, кто может хоть каким-то образом повлиять на решение потенциальных подписчиков выписать печатные издания. Почивать на лаврах по итогам завершившейся 1 января подписной кампании они не стали, и выдвинулись в регионы республики – посетили Слободзею, Бендеры, Дубоссары, Григориополь, Рыбницу.

Встреча в Дубоссарах

Собеседниками сотрудников ГУ «Приднестровская газета» стали председатели городских и районных Советов народных депутатов, руководители местных управлений народного образования, культуры, служб социальной помощи на дому.

Выбор их при этом не случаен. Читать республиканские издания местным избранникам народа сам Бог велел, ведь в них исчерпывающая информация, которая может послужить основой для общения с избирателями. Поэтому задача-минимум, чтобы каждый местный депутат подписался на какую-то, а лучше все сразу, республиканские газеты.

Для учителей, преподающих официальные языки нашей республики, особенно украинский и молдавский, газеты, издающиеся на них, уже давно стали своеобразными учебными пособиями. Часть публикаций их редакции сориентировали на педагогов, преподающих эти два официальных языка в детских садах и школах Приднестровья. Эти материалы не первый год являются учебно-методической помощью тем, кто сохраняет и развивает издревле родные для нашего многонационального края языки.

Сохранение национальной самобытности значится в числе приоритетных задач и для работников культуры. Они призваны сохранять традиции, обычаи многонационального приднестровского народа, развивать национальные языки Приднестровья. И республиканские газеты, постоянно освещающие эти темы, послужат им в этом большим подспорьем.

Не секрет, что основными подписчиками печатных изданий остаются люди старшего поколения, неизменными спутниками жизни которых были газеты. Многие из них настолько привыкли к печатному слову, что уже не мыслят своей жизни без газетных строк. А помощниками в продвижении газет для них становятся социальные работники.

Совместные усилия представителей СМИ и заинтересованных лиц на местах, а также реклама подписки в социальных сетях позитивно сказались на итоговых тиражах печатных изданий. По состоянию на 1 марта по всем республиканским газетам наблюдается прирост. Так, если на ежедневный выпуск газеты «Приднестровье» на начало этого года подписался 1181 человек, то уже в первый день весны их стало 1249. Еще более внушительным выдалось увеличение тиража субботнего выпуска этой газеты – плюс 864 новых подписчиков. Всего по состоянию на начало марта поклонников «толстушки» 8912 человек.

Месяц от месяца растет динамика подписки на газеты «Гомiн» и «Адевэрул Нистрян». По состоянию на январь у издающейся на украинском языке газеты было 1095 подписчиков, а уже в начале весны их стало 1189. На 131 экземпляр выросло число подписчиков и газеты «Адевэрул Нистрян», издающейся на молдавском языке, достигнув 1059. Суммарный тираж республиканских газет составил в итоге 12409 экземпляров. В сравнении с началом года он увеличился на 1157 экземпляров.

Растущее число поклонников республиканских газет подстегивает журналистов и сотрудников ГУ «Приднестровская газета» к совершенствованию профессионального мастерства, достижению новых творческих высот. И все это ради того, чтобы максимально полно, объективно и правдиво информировать читателей обо всем, что происходит в Приднестровье и за его пределами.

Остается выразить надежду, что полку подписчиков в следующем месяце обязательно прибудет, а те, кто уже читает республиканские газеты продолжит это делать и впредь. Ведь преданные подписчики на то и преданные, чтобы оставаться верными единожды сделанному выбору в пользу главных печатных изданий Приднестровья.

Встреча в Слободзее