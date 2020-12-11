У суботньому номері газети «Гомін» 12 грудня:

Верховна Рада VII скликання розпочала свою роботу

Перше засідання нового складу вищого законодавчого органу ПМР відбулося 8 грудня. Перед депутатським корпусом поставлено чимало завдань, найважливішим з яких є ухвалення республіканського бюджету на наступний рік.

Славні традиції «Бендерського хліба»

У грудні Бендерський хлібокомбінат відзначив почесний ювілей – 55 років. Продукція підприємства славиться своєю якістю. Комбінат забезпечує хлібобулочними та кондитерськими виробами Бендери, Тирасполь, Слободзею, Григоріополь, Дубоссари та прилеглі до них райони.

Жирна їжа – шлях до лікарні!

Попереду на нас чекає пора святкових подій, а разом з ними – урочисті застілля. Душа нашого народу щедра, на Новий рік та Різдво усі готують страви від душі. Найчастіше в пріоритеті – жирна їжа. Фахівці ж невпинно повторюють, що таке нездорове харчування – прямий шлях до лікарні. Про те, як звести ризики до мінімуму, проконсультує лікар-гастроентеролог Наталія Донцу.

Життя своє він спорту присвятив

«Щороку наші тренери набирають нові групи дітей. Кожного підлітка необхідно мотивувати на регулярні заняття фізкультурою, створювати фундамент для подальших спортивних досягнень. Такий стиль вироблений за весь період діяльності Кам’янської спортшколи, і велика заслуга в цьому належить Петру Герасимовичу Пригорському, який очолював заклад 28 років», – розповів Юрій Греков, вихованець СДЮШОР, а нині – її директор.

Секрети написання письмових творів

Здаючи на перевірку твір, який задав учитель, багато школярів щиро вважають, що саме вони – автори написаного, тому сподіваються дістати найвищий бал за свої старання. Насправді ж результат може бути зовсім небажаним. Річ у тому, що творчість найчастіше підмінюється компіляцією прочитаного й почутого, і це – в кращому випадку. У гіршому «твір» буває «скачаний» зі спеціально призначеного для цього файлообмінника або з ГДЗ – (сленгова назва «Готових домашніх завдань»). Така робота вчителю точно не сподобається. Як же домогтися за шкільний твір хорошої чи відмінної оцінки? Ми вирішили допомогти своїм читачам і поділитися секретами написання письмових шкільних творів.

О. Уайльд: «Життя коротке. Мистецтво нескінченне»

Міжнародна Асоціація «Мистецтво народів світу» 2007 року заснувала Міжнародний день художника, який відзначається 8 грудня. Придністровські майстри пензля теж відзначають цю дату, адже мистецтво, політ фантазії, талант і творче натхнення живописця не знають меж.