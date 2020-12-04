Анонс газеты «Приднестровье» на 5 декабря

В свежем субботнем выпуске главной газеты республики:

От мужской текстильной пары до обуви для всей семьи. 4 декабря исполняется 45 лет первому выпуску обуви на бендерской фабрике «Флоаре».

Двадцать лет назад на севере нашей страны произошло невиданное доселе аномальное событие – обледенение, заставившее по-новому взглянуть на противостояние человека и природы. О том, как человеческий разум и мужество смогли победить последствия масштабной стихии, читатели субботней «толстушки» смогут узнать из публикации «Обледенение: испытание на прочность».

Ежегодно ГУП «Почта Приднестровья» проводит, уже ставшую традиционной, акцию «Письмо Деду Морозу». В этом году она стартует 7 декабря и продлится до 20 числа. Принять участие в ней могут дети в возрасте от 5 до 12 лет. О чём писать, решает сам ребёнок. Помочь ему могут и родители. Главное, чтобы письмо было интересное, содержательное и оригинальное. Письма следует отправлять по адресу: 3300 г. Тирасполь, ул. Ленина, д.17, с пометкой Деду Морозу. Или же вместе с родителями приехать в центральное отделение столичной почты и опустить конверт в специальную урну. Спешите, времени осталось не так много.

«Чем заняться во время карантина? – задается вопросом редакция «Приднестровья». — Можно написать пару-тройку грандиозных литературных шедевров, провести несколько научных исследований, пересмотреть взгляды на жизнь, помочь преодолеть болезнь сотне людей… Всем этим во время эпидемий прошлого на самоизоляции занимались знаменитые личности. А еще 50 лет назад холерный карантин в СССР ввели в непосредственной близости к Приднестровью!» Материал «Самоизоляция и предубеждение» расскажет о том, как это было.

В 60-е годы прошлого века в Тирасполе еще не было театральной труппы Надежды Аронецкой. Тогда культурным центром был городской Дом культуры, и там работали два самодеятельных театральных коллективов – театр юного зрителя «Синяя птица» и Народный театр. Работой их руководили супруги Елена Ивановна и Сергей Иванович Клавсуть. Они вырастили многих творческих людей, и они благодарны мастерам сцены за ту школу, которую прошли в юности. Читайте очерк «СИНЯЯ ПТИЦА» ЕЛЕНЫ КЛАВСУТЬ.

«Ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – одно сплошное телевидение», — говорил герой фильма «Москва слезам не верит». И он был недалек от истины, только если подразумевал рекламу. В одном из материалов номера автор рассуждает о современной рекламе в Приднестровье.

Сегодня здесь легко можно было бы снимать фильмы в жанре мистики. Лес, а в нем то там, то здесь встречаются полуразрушенные частные дома. Село Боданы Каменского района. Сегодня его нет на карте Приднестровья. Но говорят, что место это небезнадежное. Здесь можно и хозяйство организовать, и какое-то производство. Дело за малым – чтобы нашелся неравнодушный хозяин… «Село, которого нет» в рубрике «Милая малая родина».

Мы иногда встречаем их, весточки из нашего детства. Бывших одноклассников. Что же осталось от них прежних? И как научиться, проходя жизненное сражение за сражением, не терять способности мечтать. Порассуждать об этом вы сможете вместе с автором статьи в рубрике «Личное отношение».

Историю о том, чем закончился поход в гости, вы узнаете из материала «Конвертики с разными посланиями» из рубрики «География приднестровской кухни». А заодно и пополните вашу кулинарную книжку еще одним удачным и несложным рецептом.

Также в номере традиционный гороскоп, истории каждого дня и еще много интересного!