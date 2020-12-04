У суботньому номері газети «Гомін» 5 грудня ви зможете прочитати:

Паспортні підрозділи знову ведуть прийом громадян

Територіальні паспортні підрозділи УпПМ МВС ПМР з 2 грудня знову почали надавати профільні види державних послуг: оформлення, видачу та заміну паспорта ПМР; готують довідкову інформацію за заявками; проводять реєстраційний облік населення (прописку/виписку); сприяють у розв’язанні інших виниклих питань.

45 років флагману легкої промисловості

Легендарному бендерському підприємству «Флоарє» – флагману легкої промисловості республіки – виповнюється 45 років. У 1975 році відбулася історична подія – на фабриці в Бендерах випустили першу партію взуття. Це стало початком великого розвитку нашого підприємства. Нині воно впевнено підкорює закордонні ринки – нашу продукцію добре знають у Європі.

Нагороди хранителям нашого життя та здоров’я

Щорічний міський конкурс «Бендерський п’єдестал» виявив кращих у своїй професії. Захід проводять традиційно на честь Дня міста. Участь у ньому беруть працівники та керівники організацій, установ, підприємств різних організаційно-правових форм, виконавчих органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Всіх їх об’єднує те, що вони відзначилися особливими заслугами перед містом.

Фізична активність – надійний захист від стресу

Слово «стрес» давно увійшло до нашого життя. У перекладі з англійської мови воно означає «натиск, напруга». Емоційне перевантаження сучасна людина відчуває нерідко. Чимало чинників, пов’язаних із роботою та навчанням або подіями в особистому житті, здатні занурити її у стресовий стан. Він уже став звичною реакцією на проблеми та нескінченний процес боротьби з повсякденними труднощами.

Втрачений рай Рубінштейна

Антон Григорович Рубінштейн – одна з центральних фігур російського музичного життя другої половини XIX століття. Народився 28 листопада 1829 року в селі Вихватинці Рибницького району (на той час – село Вихватинець Балтського повіту Подільської губернії). Нині на його батьківщині є музей, розташований у будівлі, спорудженій соратниками та учнями великого російського композитора в 1901 році.