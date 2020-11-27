Анонс газеты «Приднестровье» на 28 ноября

В последнее воскресенье ноября отмечается международный День матери. О мамах, безгранично любящих своих детей, самоотверженных, заботливых, иногда даже чересчур, ласковых и добрых, читайте в субботнем номере газеты «Приднестровье».

Материнство – не только большое счастье, но и огромная ответственность. А самая главная миссия женщины – дать миру новых граждан, здоровых, умных, сильных и морально, и духовно, чтобы не погасла свеча нашей жизни. Так считает героиня материала «Чтобы не погасла свеча жизни» рыбничанка Тамара Ивановна Зыкова.

Мнений о пользе и вреде дистанционного обучения сегодня великое множество. Корреспонденты газеты «Приднестровье» попытались обозначить главные плюсы и минусы такого обучения глазами педагогов и глазами родителей. Благо, представители и тех и других в редакции имеются. Об этом — в публикации «Пережить коронавирус и не сойти с ума от дистанционки».

«Удаленное» — не от слова удалить, когда речь идет об обучении. Современное образование и до пандемии нуждалось в частичном уходе в «онлайн», потому этот процесс вполне закономерен. Впрочем, учителя «со своей колокольни» видят как положительные, так и отрицательные стороны этого процесса, о чем расскажет еще один очерк, посвященный дистанционному образованию.

Остаться одному престарелым человеком, еще и в нынешних условиях эпидемии, что не говори, — проблематично. Но случай с нашим героем показывает, что можно и нужно преодолеть это явление, почувствовав себя в своем одиночестве не одиноким. Хорошо, когда рядом есть люди, и они тебя помогают. Об этом очерк «Когда рядом есть люди» о тираспольчанине Михаиле Навроцком.

Госпитализация — всегда стресс, но одно дело — лечь на плановые процедуры, и совсем другое — экстренно попасть в госпиталь с диагнозом «коронавирус». Газета публикует памятку о том, как собрать «тревожный чемоданчик» для поездки в лечебное заведение.

Когда все есть – дети, любящий муж, квартира, машина, работа, живы — здоровы родители, родные и близкие, казалось бы, живи да радуйся стабильности и отсутствию настоящих жизненных невзгод! Но некоторым такой образ жизни – спокойный и размеренный быстро надоедает, все кажется скучным, однообразным и надоевшим. И вот тогда человек собственными руками начинает разрушать свое семейное благополучие в погоне за новыми впечатлениями. Итог же, утверждает автор публикации «Своему же счастью вопреки», чаще всего оказывается плачевным…

«Запорожец не машина, одесситка…» — так назвал статью корреспондент газеты. Он пишет: «Те, кто постарше, наверняка помнят шутливые слова об этом автомобиле и еще о женщинах, которые, якобы, ненадежные жены. «Горбатый», «чебурашка», «мыльница» — каких только прозвищ не было в народе для «Запорожцев». Сегодня такие машины — редкость, но в умелых, заботливых руках, как у жителя села Терновка Владимира Товстонога, они есть. И еще как они, настоящие ретро автомобили, колесят по нашим дорогам!

Наверное, каждый из нас попадал в такую ситуацию: до зарплаты – два – три дня, а в кармане «финансы поют романсы». Как из минимального набора продуктов приготовить вкусный и сытный обед, можно прочитать в материале «Три дня до получки…».

А также в номере письма читателей в рубрике «Трибуна общения «Форум», приметы декабря, календарь магнитных бурь и гороскоп.