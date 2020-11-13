У суботньому номері газети «Гомін» 14 листопада ви зможете прочитати:

Придністровська міліція – зразковий колектив

Придністровські правоохоронці 10 листопада відзначили 29-ту річницю заснування МВС ПМР. Службовців відомства тепло привітали Президент держави Вадим Красносельський, Голова Уряду Олександр Мартинов, заступник Голови Верховної Ради Михайло Бурла.

Російські миротворці – запорука миру на Дністрі

У Тирасполі 5 листопада відбувся круглий стіл «Миротворча місія Росії в глобальному контексті й на Дністрі» у форматі Zoom-конференції.

Вода задля життя на селі

У селі Дубово завершуються роботи з прокладання нового водопроводу і підключення будинків селян до центральної мережі. На сьогодні централізований водовід уже забезпечує чистою питною водою жиелів понад двадцяти дворів.

Як у Кіцканському лісі рибу ловили

Рятувальна операція відбулася в лісі с. Кіцкани, неподалік Тираспольських очисних споруд. Вона тривала понад чотири години, протягом яких рятувальники витягли з калюж майже 300 000 карасиків та коропів.

Людина починається з добра

Здавна на землі люди цінували праведне життя – чесне, щире, відкрите. Дорослі навчали дітей: слід утримуватися від поганих вчинків, лихих намірів. Зло, як відомо, глибоко ранить, довго не забувається і породжує у відповідь лише зло. Добро ж помножує добро.

Талановита дівчинка з Придністров’я

Одинадцятирічна рибничанка Анастасія Лісова вдруге взяла участь у Міжнародному вокальному проекті «Ти – супер!» на російському телеканалі НТВ . Цього разу їй удалося потрапити до півфіналу конкурсу.